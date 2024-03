19.40 REPORTAGE

Re: Letzte Runde in den britischen Pubs? Die britischen Wirte kämpfen mit den Folgen von Brexit und Corona. Viele Pubs gehören zu Ketten und damit zu großen Finanzkonzernen. Diese dirigieren die Preise und setzen die Pächter unter Druck. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Japan im Wandel Arte führt mit einem Themenabend in die japanische Geschichte und Unterwelt. Den Anfang macht die zweiteilige Dokumentation Yakuza – Japans Mafia, gefolgt um 22.00 von der Doku Japan: Ende des Pazifismus?, die geopolitische Umwälzungen im Pazifik beleuchtet. Abschließend geht es ab 22.55 in Japan und die 'Ära des erleuchteten Friedens' um die Geschichte Japans von den 1920er-Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Bis 23.50, Arte

20.40 FUSSBALL

Freundschaftliches Länderspiel: Österreich – Türkei Das ÖFB-Team trifft im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die türkische Nationalmannschaft, der ORF überträgt live. Bis 22.40, ORF 1

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Boom bei Volksbegehren, die Rückkehr der KPÖ, Kirche und Politik sowie Horrorhäuser in Wien. Im Studio zu Gast ist KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger. Bis 22.00, ORF 2

21.40 MILITÄRDRAMA

Eine Frage der Ehre (A Few Good Man, USA 1992) Tom Cruise als Junganwalt, der zwei des Mordes beschuldigte Marine-Infanteristen verteidigt. Jack Nicholson brilliert als Colonel, der alles daran setzt, nicht die ganze Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Packende Adaption eines gleichnamigen Bühnenstücks durch Rob Reiner (Harry und Sally). Bis 23.55, ZDF neo

22.15 NEW HOLLYWOOD

Chinatown (USA 1974, Roman Polański) Jack Nicholson als Privatschnüffler, der im Los Angeles des Jahres 1937 von Femme fatale Faye Dunaway in ein undurchdringliches Netzwerk städtischer Korruption gelockt wird. Von Regisseur Roman Polański als makelloser Neo-Noir inszeniert, ohne Nostalgie, dafür als Kommentar auf seine Zeit. Bis 0.40, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Suche nach dem echten Heiligen Gral Die Suche nach dem Heiligen Gral gehört zu den großen Mythen des Christentums. Die Doku zeigt Wissenschafter, die der Spur des wundertätigen Gefäßes nach Israel, Spanien und Frankreich folgen. Das Porträt eines umstrittenen Heiligen zeichnet ab 23.20 die Dokumentation Padre Pio und die Wundmale. Bis 23.50, ORF 2

Das Anfeindungen ausgesetzte Model Armine Harutyunyan in "Tracks East: Kampfzone Körper – Ich bin schön!?", Arte, 23.50 Uhr. Foto: Kobalt Productions

23.50 MAGAZIN

Tracks East: Kampfzone Körper – Ich bin schön!? Auf Tiktok zelebrieren junge Frauen einen "slawischen Look" voller russischer Klischees, in Armenien tobt ein Kulturkampf rund um die Größe weiblicher Nasen, und Bulgarien verzeichnet einen Hype um Schönheits-OPs. Tracks East unterwegs in Osteuropa auf den Spuren der Körperästhetik. Bis 0.25, Arte