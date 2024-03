Ex-US-Präsident Donald Trump muss nun doch nicht 454 Millionen Dollar an Kaution im zivilen Betrugsprozess um seine falsch gemeldeten Vermögenswerte hinterlegen. Ein Berufungsgericht in New York setzte die Summe am Montag überraschend auf nur 175 Millionen zurück. Zuvor hatten Meldungen die Runde gemacht, Trump könne die höhere Summe nicht berappen und müsse daher womöglich gepfändet werden.

Ex-US-Präsident Donald Trump muss nun weniger Kaution zahlen. via REUTERS/Mary Altaffer

Er war zuvor in dem Betrugsprozess schuldig gesprochen worden. Die Summer von 454 Millionen entspricht jenem Wert, den Trump durch falsch angegebene Werte seiner Immobilien an Zinsen unrechtmäßig eingespart hatte. Dass er die Summe vorerst als Kaution zurücklegen musste, statt sie gleich seinen Gläubigern zu bezahlen, liegt daran, dass er auch gegen das Urteil insgesamt Berufung eingelegt hatte. Gegen den Ex-Präsidenten, der 2024 wieder zur Wahl antritt, laufen auch vier strafrechtliche Prozesse, etwa um die versuchte Beeinflussung von Wahlen im Bundesstaat Georgia und um seine Beteiligung am Putschversuch vom 6. Jänner 2021. (red, 25.3.2024)