Die Fassade des Hauses, in dem sich Lagerfelds Luxuswohnung befindet. AFP/ALAIN JOCARD

Paris – Die 260 Quadratmeter große Luxuswohnung des verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld wird am Dienstag in Paris versteigert. Das Startgebot für die futuristisch gestaltete Wohnung im historischen Zentrum der französischen Hauptstadt wurde auf 5,3 Millionen Euro festgesetzt. Allein das Ankleidezimmer ist 50 Quadratmeter groß.

Das Wohnzimmer hat eine Aussicht auf das Louvre-Museum. AFP/ALAIN JOCARD

Lagerfeld hatte etwa zehn Jahre lang bis zu seinem Tod im Februar 2019 in der Wohnung gelebt. Sie befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert am Quai Voltaire und bietet eine spektakuläre Aussicht auf die Seine und den Louvre. Lagerfeld hatte die Wohnung mit Betonböden und Trennwänden aus sandgestrahltem Glas ausstatten lassen. Zur Auktion sind nur Bieter zugelassen, die 1,06 Millionen Euro als Sicherheit hinterlegt haben. (APA, 25.3.2024)