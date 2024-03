Arnold Schwarzenegger bei der Verleihung der Oscars im März 2024 im Dolby Theatre in Los Angeles. Jordan Strauss/Invision/AP

Washington – Arnold Schwarzenegger ist am Montag, 18. März, in den USA ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Wenige Tage danach sei er bereits wieder bei einem Umweltevent aufgetreten und niemand habe etwas bemerkt, sagte der Hollywoodstar. "Ich fühle mich toll", versicherte der 76-Jährige nun am Montag in seinem Podcast "Arnolds' Pump Club". Und: Er sei jetzt ein bisschen mehr Maschine, schmunzelte der "Terminator"-Star.

Dreharbeiten gehen weiter

In Österreich habe er die Erfahrung gemacht, dass ungern über gesundheitliche Probleme gesprochen werde. In seinem Podcast bricht er damit und spricht über einen angeborenen Herzklappenfehler, der in der Vergangenheit bereits mehrere Operationen nötig machte. Sein Herzschlag werde regelmäßig überwacht, erklärte Schwarzenegger. Zuletzt habe sich herauskristallisiert, dass ein Herzschrittmacher der beste Weg wäre, noch länger fit zu bleiben.

Ernsthaftes Training könne er nun eine Weile nicht betreiben, sagte der "Terminator". Für Arbeiten an einer 2. Staffel der Action-Comedy-Serie "Fubar", in der er einen CIA-Agenten verkörpert, sei er aber "nächsten Monat" rechtzeitig einsatzbereit. (APA, 26.3.2024)