Fußball ÖFB-Team will im Heimtest gegen Türkei EM-Reife beweisen

Österreichs Fußball-Nationalteam will am Dienstag im Ernst-Happel-Stadion gegen die Türkei nachlegen. Teamchef Ralf Rangnick hofft gegenüber dem 2:0 am Samstag in der Slowakei, als man vor der Pause nicht überzeugte, auf eine Leistungssteigerung. "Wir wollen sehen, dass wir wieder einen Schritt nach vorne machen", erklärte der Deutsche