Genaue Hintergründe zu dem Vorfall, der sich in der Nacht auf Dienstag ereignet hat, sind noch nicht bekannt. Laut der örtlichen Feuerwehr werden mehrere Menschen im Wasser gesucht

Die Francis Scott Key Bridge in Baltimore war rund drei Kilometer lang. IMAGO/Port of Baltimore

Maryland – Die drei Kilometer lange Francis Scott Key Bridge im US-Bundestaat Maryland ist nach einer Kollision mit einem Frachtschiff in der Nacht auf Dienstag eingestürzt. Das berichtet unter anderem der lokale Fernsehsender Fox Baltimore – auch auf Videos von Überwachungskameras sind Bilder des Einsturzes zu sehen. Der Polizei von Baltimore zufolge, auf die sich die Nachrichtenagentur Reuters beruft, dürften sich Arbeiter im Wasser befinden. Die Feuerwehr von Baltimore teilte mit, es dürften sich noch mehrere Menschen im Wasser befinden. Man suche nach mindestens sieben Arbeitern der Brücken-Gesellschaft. Zudem seien offenbar auch Fahrzeuge ins Wasser gefallen.

"Alle Fahrspuren sind in beide Richtungen wegen eines Zwischenfalls auf der I-695 Key Bridge gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet", schreibt die Maryland Transportation Authority in einem Beitrag auf X. Sie war erst im Jahr 1977 eröffnet worden, und überquert den Handelshafen von Baltimore. Die Interstate 695 gilt als eine der wichtigsten Verkehrsadern in der Region.

Laut einem Bericht der amerikanischen Küstenwache, den die "New York Times" zitiert, handelte es sich beim Unglücksschiff um einen in Singapur registrierten Frachter namens Dali. Dieser ist rund 300 Meter lang. Welche Schäden der Frachter erlitten hat, war vorerst nicht zu eruieren. (red, 26.3.2024)