Die Cellars in the Sky Awards zeichnen jährlich Fluggesellschaften aus, die mit ihrem Weinangebot überzeugen

Die beliebteste Airline? Die pünktlichste Airline? Weinliebhaberinnen und -liebhaber wählen ihre Fluglinie nicht nach irgendwelchen x-beliebigen Rankings aus, sondern werfen vor der Buchung einen Blick in die Weinkarte. Nützlich dabei sind die Cellars in the Sky Awards, mit denen das Geschäftsreisemagazin "Business Traveller" seit 1985 jene Fluggesellschaften auszeichnet, die in der Business- und First Class die besten Weine ausschenken. Kürzlich wurden sie zum 37. Mal verliehen. Pandemiebedingt musste die Verleihung zwei Jahre ausfallen.

Wenn es um die besten Weine an Bord geht, dann hat die australische Fluglinie Qantas die Nase vorn. AFP/DAVID GRAY

Eine Expertenjury testet die Weine nicht im Flugzeug, sondern am Boden. Ende letzten Jahres traf sich das Gremium, das aus Winzerinnen und Winzern und Fachleuten besteht, in London. Teilnehmen können alle Fluggesellschaften, die auf Mittel- oder Langstreckenflügen Wein in der Business- oder First Class anbieten. Für 2023 hatten sich 30 Fluggesellschaften angemeldet.

Vergeben werden Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Jede Fluggesellschaft hat die Möglichkeit, zwei Rotweine, zwei Weißweine, einen Roséwein, einen Schaumwein und einen Likör- oder Dessertwein einzusenden, erklärt "Business Traveller". Die Teilnehmenden können in so vielen Kategorien antreten, wie sie möchten. Eine Jury aus Fachexperten entscheidet, welche Airline die besten Weine anbietet, und vergibt pro Kategorie maximal 100 Punkte.

Die edlen Tropfen sind allerdings ausschließlich Passagieren mit Business- und First-Class-Tickets vorbehalten. Getty Images

Abgeräumt hat vor allem die Fluglinie Qantas: Es regnete Goldmedaillen in neun Kategorien – für den besten Weißwein in der Business-Class, den besten Rotwein, den besten Schaumwein etc. Beispielsweise ist der beste Rotwein der Clonakilla Hilltops Shiraz 2022, Australien. Der edle Tropfen erhielt 94 Punkte. Die Jury beschreibt den Geschmack folgendermaßen: "Noten von Gewürzen, Nelken, weißem Pfeffer, blumige Noten, die sich mit frischen Aromen von Kirsche und Pflaume fortsetzen". Kurz: Die australische Airline hat den besten Weinkeller an Bord.

Auch Singapore Airlines hat Flugreisenden 2023 eine gute Auswahl an Weinen serviert. Die asiatische Airline erhielt drei Goldmedaillen, darunter für die beste präsentierte Weinkarte der ersten Klasse sowie für den besten Schaumwein der Business-Class.

Edle Tropfen

Oman Air wiederum bietet den besten Süßwein zum Dessert an. 95 Punkte bekam in dieser Kategorie der Château SUAU 2016, Frankreich. Er bietet "Noten von Orangenschalen und Geißblatt und eine gute Säurebalance". Die Bronzemedaille erhielt die nationale Fluggesellschaft des Oman für den besten Rotwein in der Business-Class.

Qatar Airways ist ebenfalls mehrmals unter den Medaillengewinnern vertreten. Die nationale Fluggesellschaft Katars bietet unter anderem den besten Roséwein in der First Class an. Zu den weiteren Goldmedaillengewinnern gehört United Airlines. Die US-amerikanische Linienfluggesellschaft bietet laut Jury den besten Roséwein der Business-Class an.

Die Lufthansa durfte sich über die Silbermedaille für die "am besten präsentierte Weinkarte" in der Business-Class freuen. IMAGO/Hanno Bode

Malaysia Airlines teilt sich mit Qantas die Goldmedaille für den besten Weißwein in der First Class. Die nationale Fluggesellschaft Malaysias reichte den Château Couhins–Lurton 2020 aus Frankreich ein. Silber erhielt die Fluggesellschaft für die "beste Kellerei in der First Class". Außerdem gab's Bronze für den besten weißen Schaumwein in der First Class.

Die Lufthansa erhielt Silber für die "am besten präsentierte Weinkarte in der Business-Class". Außerdem teilt sich die Airline zusammen mit Oman Air und TAP Air Portugal die Goldmedaillen für den besten Dessertwein.

Die französische Charterfluggesellschaft Corsair International gewann Gold für die "bestpräsentierte Weinkarte in der Business-Class". Unter den weiteren Medaillengewinnern sind unter anderem All Nippon Airways und Cathay Pacific (jeweils Silber für den besten Weißschaumwein in der ersten Klasse), Korean Air (Bronze für den besten Weißschaumwein in der Business-Class) und Japan Airlines (Bronze für besten Weißwein in der ersten Klasse). (red, 26.3.2024)