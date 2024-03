Wenn die deutsche Fußballmannschaft im Heimspiel ein Tor erzielt, ertönt Kernkraft 400 von Zombie Nation. IMAGO/Markus Ulmer

Wird "Major Tom" zur deutschen Torhymne für die Heim-EM? Seit Tagen bestürmen Tausende Fans den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Forderung, sogar der Ersteller der Online-Petition ist von der Resonanz überrascht. "Es kommen alle paar Minuten Hunderte dazu. Wir können uns einfach nur bei jedem bedanken", sagte Max Kirchi dem Sport-Informations-Dienst.

Der Song von Peter Schilling mit der eingängigen Zeile "Völlig losgelöst von der Erde" passe bestens zu einem Torerfolg. "Es ist dieses Gefühl von Aufbruch, eine Stimmung, bei der man mitgehen möchte und Euphorie verspürt. Er steht für mich für diesen Zeitgeist - einer Zeit, die wir durch unsere Eltern als die goldene Ära kennen", sagte Kirchi.

Auslöser: Der DFB-Ausrüster adidas hatte einen seiner Werbeclips für die neuen Trikots mit dem bis heute beliebten Song aus dem Jahr 1982 unterlegt. Bei Twitter und Instagram verbreitete sich die Idee raketenschnell. "Für mich verbindet Major Tom ganze Generationen", so Kirchi. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist hingegen nur wichtig, dass überhaupt ab und an eine Torhymne erklingt: "Ich schreie immer so lang und laut, dass ich gar nicht mitbekomme, welches Lied läuft."

Peter Schilling - Major Tom (Völlig losgelöst...)

Peter Schilling

Zombie Nation statt Peter Schilling

Die Hoffnung der Fans ist vorerst wohl ohnehin vergebens: Nach SID-Informationen gibt es derzeit noch keine ernsthafte Erwägung, die Hymne zu verändern. Somit wird auch im Falle eines Torerfolgs gegen die Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) "Kernkraft 400" von Zombie Nation - auch die Torhymne der Wiener Austria - gespielt werden. Das Lied hatte sich in einer Umfrage durchgesetzt. Laut eines Berichts der Sportschau plant die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei der Europameisterschaft mit Jingles für alle Teams aus dem offiziellen EM-Song.

Kirchi trommelt dennoch für Major Tom. "Ich glaube, der DFB wäre 'dumm', es nicht umzusetzen. Man sieht aktuell eine gesellschaftlich geschlossene Begeisterung für die Nationalmannschaft, wie schon lange nicht mehr und das auch im Erfolg dieser Petition", sagt er: "Zombie Nation ist zwar auch gut, aber für mich viel zu generisch, hat kaum Verbindungen zu unserer deutschen Identität."

Im Song "Major Tom" schwebt ein Astronaut "schwerelos" und "völlig losgelöst von der Erde". Er wird, wie in "Space Oddity" von David Bowie, nicht mehr auf seinen Heimatplaneten zurückkehren.

"Typisch Deutsch": Adidas-Werbespot zu den neuen DFB-Trikots, unterlegt mit "Major Tom"

adidas Football

Schilling fühlt sich geehrt

Peter Schilling selbst wünscht sich seinen Welthit tatsächlich als Torhymne - und sieht ihn auch perfekt dafür geeignet. "Ich habe selbst Fußball gespielt und kann ungefähr nachempfinden, wie ein Profi fühlt, wenn er gerade ein Tor geschossen hat", sagte der in München lebende Sänger dem SID: "Dieses Lebensgefühl wird durch die Zeile 'Völlig losgelöst' für die Spieler selbst und auch für das Publikum meiner Meinung nach am besten beschrieben."

Allein der Gedanke bereitet dem 68-Jährigen Gänsehaut. "Bei einem Song, der vor 42 Jahren von mir geschrieben, also komponiert, getextet und produziert worden ist, heute zu sehen, dass die Fans ihn gerne als Torhymne hätten, ist eine Dynamik, mit der ich wirklich nicht gerechnet hätte", sagte er. Ob er sich geehrt fühle? "Ein klares Ja!"

Erstaunt habe er festgestellt, berichtete Schilling, dass die Online-Petition mit "über 35.000 Unterschriften innerhalb von 24 Stunden (...) durch die Decke gegangen ist. Und das freut mich natürlich sehr." Nun sei abzuwarten, ob "sich dieser Traum vieler Fans und auch von mir tatsächlich erfüllen lässt".

"Major Tom" müsste zum inoffiziellen Turnier-Superhit werden. Schilling würde es genießen, für ihn spricht der Song eine internationale Sprache: "Major Tom beziehungsweise die englische Version ist europaweit, weltweit ein Erfolg und in Ländern wie Spanien, England, Italien seit vierzig Jahren bekannt", sagte er. Erst im vergangenen Jahr habe er das Lied auch "auf Spanisch neu eingesungen". (sid, red, 26.3.2024)