Die Veranstalter haben ein zweitägiges Programm zusammengestellt. Linuxtage

Zum bereits 21. Mal finden am 5. und 6. April 2024 die Grazer Linuxtage statt. Unter dem Leitmotiv "Wolkenfrei" präsentieren die Veranstalter Österreichs umfangreichste Konferenz zum Thema Open Source. Schwerpunkt ist das namensgebende Betriebssystem Linux, es wird aber wie in den Jahren zuvor eine breite Palette aktueller Themen aus der Technologiewelt versprochen.

Photovoltaik und Game Development

Am Freitag, dem 5. April, liegt der Schwerpunkt auf interaktiven Workshops, die von der Musikproduktion mit freier Software über Einsteigerkurse in Capture the Flag-Sicherheitsherausforderungen bis hin zu Sessions wie dem OpenStreetMap Workshop reichen. Gleichzeitig bietet der Tag Gelegenheit zur Zertifizierung durch LPI Prüfungen. Der Samstag steht im Zeichen von Vorträgen und Präsentationen, die sich mit einer Vielzahl an Themen befassen, darunter Photovoltaik und Heimautomation, Game Development sowie Sicherheitsaspekte im digitalen Zeitalter. Zudem gibt es Infostände und die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Interessierten und Gleichgesinnten.

Ein Highlight des Programms ist laut Veranstaltern die Keynote am Samstag von Johanna Pirker, die sich der "Demokratisierung von Game Development" widmet und Einblicke in die Herausforderungen und Chancen in diesem Bereich bietet. Darüber hinaus erwartet die Besuchenden ein vielfältiges Angebot an Themen von Open Source Software und Compliance über Embedded Linux Security bis hin zu verschiedenen Ansätzen in der Softwareentwicklung und -nutzung.

Die Grazer Linuxtage werden vollständig von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisiert und finden auf dem Campus Inffeldgasse der TU Graz statt. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, unabhängig vom technischen Vorwissen. In einer Pressemitteilung erklären die Veranstalter: "Die Teilnahme ist kostenlos, um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten und die Gemeinschaft rund um freie Technologien zu stärken." (red, 26.3.2024)