Wien – Am Montagabend zeigte ORF 1 die letzten drei Folgen der von David Schalko inszenierten ORF/ARD-Serie "Kafka". 168.000 wollten die vierte Episode im Hauptabend von ORF 1 sehen, der Marktanteil lag bei sechs Prozent, die Folgen fünf und sechs kamen auf 163.000 und 140.000 Zuseherinnen und Zuseher. Die Millionenshow – parallel um 20.15 Uhr in ORF 2 – wollten 618.000 bei einem Marktanteil von 23 Prozent sehen.

Liv Lisa Fries als Milena Jesenská und Joel Basman als Franz Kafka in "Kafka". Foto: ORF; Superfilm

Schon die ersten "Kafka"-Folgen am Sonntagabend wurden wie berichtet deutlich von der "Tatort"-Wiederholung abgehängt, in der ARD ist die sechsteilige Miniserie "Kafka" am Dienstag und Mittwoch im Hauptabend zu sehen. Für die Drehbücher der Serie zeichnet Daniel Kehlmann in Zusammenarbeit mit Regisseur David Schalko verantwortlich. (red, 26.3.2024)