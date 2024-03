Bereitet seinen Rückzug vom Josefstädter Direktionssessel vor: Herbert Föttinger, langgedienter Prinzipal des Traditionshauses. APA/GEORG HOCHMUTH

Anwärterinnen und Anwärter für die Leitung des Theaters in der Josefstadt können sich von nun an bewerben. Die Ausschreibungen für künstlerische Leitung und kaufmännische Geschäftsführung sind, wie angekündigt, seit dem Wochenende online. Herbert Föttinger lässt seine künstlerische Leitung im Sommer 2026 auslaufen, Alexander Götz möchte die kaufmännische Direktion mit Saisonbeginn 2026/2027 zurücklegen. Bewerbungen sind bis 23. April möglich.

Für die künstlerische Leitung wird eine teamorientierte Persönlichkeit gesucht, die über eine geeignete künstlerische und organisatorische Leitungserfahrung verfügt. Die neue Leitung soll den besonderen Stellenwert und das Alleinstellungsmerkmal des Theaters in der Josefstadt eindeutig positionieren, ausbauen und durch die Verbindung von Tradition und Innovation die beiden Spielstätten in die Zukunft führen, heißt es in der Ausschreibung.

Der Spielplan soll "mit einer unverwechselbaren Handschrift die Auseinandersetzung mit sowohl klassischer als auch zeitgenössischer Literatur zulassen, neue Theaterformen ermöglichen sowie traditionelle pflegen". Auf die Erhaltung und Pflege der österreichischen Sprache und Theaterkultur soll durch gezielte Förderung kultureller Produktionen österreichischen Ursprungs ein besonderes Augenmerk gelegt werden, heißt es im Anforderungskatalog.

"Versierte Persönlichkeit"

Für den Posten der Geschäftsführung wird "eine souveräne, fachlich versierte und idealerweise in der Theaterwelt beheimatete Führungspersönlichkeit mit diplomatischem Geschick und wünschenswert profundem Fachwissen in Verwaltung und Administration" gesucht. Ein Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung von kulturellen Betrieben hinsichtlich Diversität, Fairness, gegenseitiger Wertschätzung und Nachhaltigkeit werde vorausgesetzt.

Für beide Stellen gilt, dass Frauen "nachdrücklich zur Bewerbung eingeladen" sind. Die Theater in der Josefstadt-Privatstiftung" sei bestrebt, den Anteil an Frauen in Leitungspositionen zu erhöhen. Die auf fünf Jahre ausgelegte Funktionsperiode beider Posten beginnt mit 1. September 2026. (APA, 26.3.2024)