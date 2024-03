Der Jugendliche wurde erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. IMAGO/Panthermedia

Wien – Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem ÖBB-Gelände in der Deutschordenstraße in Wien-Penzing auf einen abgestellten Zug geklettert und in die Hochspannungsleitung geraten. Wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mitteilte, dürfte er sich gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen Zutritt zu dem Areal im 14. Bezirk verschafft haben.

Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der 16-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er befinde sich in Lebensgefahr, erklärte die Landespolizeidirektion. Wie die vier Jugendlichen auf das ÖBB-Gelände kamen, ist noch unklar. (red, 26.3.2024)