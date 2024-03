19.40 REPORTAGE

Re: Eskalation auf Frankreichs Straßen Als im Sommer 2023 ein 17-Jähriger in einem Pariser Vorort von einem Polizisten erschossen wurde, kam es in Frankreich zu landesweiten Unruhen. Sowohl der Europarat als auch die UN kritisieren die französische Regierung schon länger wegen des brutalen Vorgehens seiner Sicherheitskräfte. Ein Ex-Polizist will daran etwas ändern. Bis 20.15, Arte

Tragen bald einen erbitterten Sorgerechtsstreit aus: Dustin Hoffman und Meryl Streep in "Kramer gegen Kramer", Arte, 20.15 Uhr.v Foto: Columbia Pictures Industries

20.15 FAMILIENDRAMA

Kramer gegen Kramer (Kramer vs. Kramer, USA 1979, Robert Benton) Als der erfolgreiche Werbekaufmann Ted (Dustin Hoffman) von seiner Frau (Meryl Streep) verlassen wird, gerät er in eine Zwickmühle zwischen den Anforderungen seines Jobs und dem Anspruch, ein guter Vater zu sein. Schließlich entbrennt auch noch ein Sorgerechtsstreit um den siebenjährigen Sohn. Robert Bentons aufwühlendes Familiendrama stellte Geschlechterklischees auf den Kopf und heimste fünf Oscars ein, darunter für die Regie und das Hauptdarstellerduo. Bis 21.55, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Ruhetage für immer – Wenn das Wirthaus für immer zusperrt Lisa Gadenstätter geht der Frage nach, warum immer mehr klassische Wirtshäuser aufgeben, während immer mehr Restaurants eröffnet werden. Bis 21.05, ORF 1

20.15 COMIC-VERFILMUNG

Hulk (USA 2003, Ang Lee) Wissenschaftersohn Bruce Banner hat nicht nur mit den Auswirkungen der illegalen Forschungen seines Vaters zu kämpfen. Regisseur Ang Lee nimmt seinen giftgrünen Helden, der sich selbst nicht wiederkennt, ernst. Das Ergebnis ist eine der nach wie vor besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Bis 22.50, Nitro

20.15 DOKUMENTATION

Tabu Tod (1–2/2) Was passiert beim Sterben, und wie steht es um die Sterbebegleitung? Die zweiteilige Dokumentation wirft Schlaglichter auf den gesellschaftlichen Umgang mit Sterben, Tod sowie Trauer und skizziert aktuelle Debatten um die Sterbekultur. Bis 21.45, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ghana – der Altkleider-Wahnsinn Gezeigt wird, wie der riesige Altkleidermarkt in Ghana zu Müllbergen führt und die lokale Textilproduktion zerstört. Fast Fashion – Hauptsache schnell und billig (23.00) beleuchtet ebenfalls negative Auswirkungen billiger Mode. Bis 23.50, ORF 2

22.55 DOKUMENTARFILM

Pianoforte: Der Chopin-Wettbewerb in Warschau Der Dokumentarfilm begleitet sechs junge Pianistinnen und Pianisten bei ihren Vorbereitungen und in den spannenden Minuten vor dem Auftritt. Bis 0.20, Arte

23.05 TRUE CRIME

Spektakuläre Raubüberfälle mit Pierce Brosnan Der ehemalige James-Bond-Darsteller und Mamma Mia!-Star taucht wieder ein in die Welt spektakulärer Raubüberfälle. Dieses Mal geht um einen Kunstraub im Gardner Museum und ab 23.45 um einen Juwelenraub in Manhattan. Bis 0.30, ORF 1