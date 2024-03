Laut ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger wechselt Paul Lendvai in den Expertenstatus. APA/ROBERT JAEGER

Paul Lendvai, der im August seinen 95. Geburtstag feiert, verabschiedet sich als Moderator der ORF-Sendung "Europastudio". Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, wird er am 7. April seine letzte Diskussionssendung moderieren. Laut ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger wechselt der renommierte Journalist und Osteuropaexperte in den Expertenstatus. Auf dem Sendeplatz des "Europastudios" – es lief an bis zu sechs Sonntagen im Jahr um 11.05 Uhr auf ORF 2 – werde künftig die Diskussionssendung "Die Runde" ausgestrahlt.

Lendvai baute u. a. die Osteuroparedaktion des ORF auf und lieferte etliche außenpolitische Kommentare. Ab 1982 war er fünf Jahre lang Chefredakteur der Redaktion für Ost- und Südosteuropa des ORF, von 1987 bis 1998 dann Intendant von Radio Österreich International. Seit 2003 verfasst er eine Kolumne für den "Standard". (APA, 27.3.2024)