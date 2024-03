Ski-Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der ORF hat mit seinen Übertragungen von den Bewerben des Ski-Weltcups der Saison 2023/2024 insgesamt 5,3 Millionen Menschen zumindest kurz erreicht (weitester Seherkreis). Den Topwert erzielte der Herren-Nacht-Riesentorlauf in Schladming mit im Schnitt rund 1,5 Millionen Zusehern bei 46 Prozent Marktanteil. Dahinter landete die Herren-Abfahrt in Kitzbühel mit durchschnittlich 1,3 Millionen Zusehern (74 Prozent MA). Bei den Frauenbewerben war der Slalom in der Flachau mit im Schnitt 840.000 Zusehern (27 Prozent MA) an der Spitze.

Aber auch die diversen Skisprungbewerbe fanden im ORF ihr Publikum. 4,4 Millionen Seherinnen und Seher schalteten zumindest kurz für eine der Übertragungen ein. Die Millionenmarke wurde allerdings bei keinem Bewerb geknackt. So kam das Springen in Bischofshofen im Rahmen der Vierschanzentournee auf im Schnitt 904.000 Zuseher (45 Prozent MA). Bei den Frauen traf das Springen in Willingen mit durchschnittlich 611.000 Personen (46 Prozent MA) auf das größte Publikum. (APA, 27.3.2024)