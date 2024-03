"Die großen Drei" waren einst die letzte Hoffnung der Menschheit. Jetzt sind sie Gegenspieler. Screenshot YouTube

Wie so oft in den Spielen von Ken Levine sieht es nicht gut für die Menschheit aus. Statt einer jugendstillastigen Unterwassermetropole und einer Wolkenstadt in amerikanischer Vorkriegsoptik verschlägt es uns in "Judas" auf ein zerfallenes Raumschiff. Nach einer Katastrophe auf der Erde ist dieses unterwegs, um den Menschen eine weitere Existenz im Sternsystem von Proxima Centauri zu ermöglichen. Zehn Jahre nach der ersten Ankündigung auf der Game Developers Conference 2014 gibt es erste Neuigkeiten über das Projekt, das in einem Jahr erscheinen soll.

Das Schicksal der Menschen hängt aber nicht nur an der Raumstation. Spielerinnen und Spieler müssen sich zwischen drei Schlüsselfiguren entscheiden, die alle etwas anderes für den letzten Rest der Menschheit wollen. Tom, gespielt von Troy Baker, ist ein Sherriff aus dem alten Westen. Er wünscht sich als Einziger, dass die Menschheit weiterbesteht und in ihrer neuen Heimat ankommt. Nefertiti sieht keine Zukunft mehr für die schwachen Hüllen, die unseresgleichen Körper nennen. Für sie ist die Perfektion der Roboter die einzige Möglichkeit, die Unzulänglichkeiten der menschlichen Existenz hinter sich zu lassen. Letztlich fordert die junge Hope den Spieler dazu auf, sie von ihrem Unglück zu erlösen. Die Schmerzen, mit denen sie jeden Tag zu kämpfen habe, seien nicht mehr auszuhalten.

Rogue-like Elemente und Legosteine

Jetzt steht der Spieler vor der Qual der Wahl und kann sich aussuchen, für welchen Charakter Missionen ausgeführt werden sollen. Ignoriert man eine Schlüsselfigur zu lange oder verärgert man sie, indem man zu viele Aufgaben für einen Gegenspieler ausführt, sabotieren die Charaktere den Spieler. So wird zum Beispiel im Preview-Material eine Tür von Tom versperrt und eine Heilungsstation von Hope deaktiviert. Sollte der Spielcharakter sterben, regeneriert er sich wieder in einer Cut-Scene und findet sich in einem neu generierten Schiff wieder. Die Schlüsselfiguren erinnern sich dabei auch an die Tode und Aktionen des Spielers und passen ihr Verhalten daran an.

Die Summe dieser Features nennen Ken Levine und sein Team von Ghost Story Games "narrative Legosteine". Diese "Legos" reichen von kurzen, im Dialog gesprochenen Sätzen bis zu Levelabschnitten mit weit größerem Umfang. "Du baust all diese kleineren Elemente in das Spiel ein und bringst dem Spiel dann bei, wie man im Wesentlichen gute Levels und eine gute Story macht und vor allem, wie man auf das reagiert, was man tut", so Levine in einem Interview mit "IGN".

Videospiele und die dazugehörigen Trends haben sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Seit der Erstankündigung 2014 haben mehrere Spiele den Sprung zu systematischen statt linearen Erzählungsformen geschafft. "Middle-earth: Shadow of Mordor", das 2014 veröffentlicht wurde, und "Baldur's Gate 3" sind nur zwei Beispiele für Games, die sich an diesen Erzähltechniken schon sehr erfolgreich bedienen. Bei "Judas" werden den Spielerinnen und Spielern diese Mechaniken als noch nie dagewesene Neuerungen verkauft. Trotzdem muss gesagt werden, dass das Spiel bis auf diesen Marketinggag wirklich gut aussieht und "Bioshock"-Nostalgiker wahrscheinlich nicht enttäuschen wird. (gld, 27.3.2024)