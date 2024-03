Die Wege von Goran Ivanisevic und Novak Djokovic (re) trennen sich. REUTERS/ISSEI KATO

Wien – Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich von seinem Trainer Goran Ivanisevic getrennt. Seit 2019 waren die zwei ein Gespann, seitdem erreichte der Serbe zahlreiche seiner 24 Grand-Slam-Titel. "Goran und ich haben vor ein paar Tagen beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden", schrieb der 36-jährige Djokovic auf Instagram. Er hatte kürzlich seine Teilnahme am Masters in Miami abgesagt und gemeint, er jongliere in dieser Phase mit seinem privaten und professionellen Zeitplan.

"Unsere Chemie auf dem Platz hatte ihre Höhen und Tiefen, aber unsere Freundschaft war immer felsenfest", schrieb Djokovic weiter.

Er erinnere sich noch genau, als er Goran eingeladen habe, Teil seines Teams zu werden. Auf der Suche nach Innovation und Service-Magie. Tatsächlich sei viel mehr rausgekommen als das. "Viel Lachen, Spaß, Nummer eins am Ende des Jahres, Rekordleistungen und zwölf weitere Grand Slams (und ein paar Finale). Habe ich auch ein bisschen Drama erwähnt?"

"Sefinjo, danke für alles, mein Freund. Ich liebe dich", schloss Djokovic den Beitrag. (APA, 27.3.2024)