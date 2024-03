USA Nach Verbalattacken: US-Richter verhängt Redeverbot gegen Trump

Im Prozess wegen einer Schweigegeldzahlung an eine frühere Pornodarstellerin muss der US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump auf öffentliche Verbalattacken verzichten. Der zuständige New Yorker Richter Juan Merchan ordnete ein eingeschränktes Redeverbot für den Ex-Präsidenten an