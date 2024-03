Jetzt anhören: Die Auszeit vom Job für Weiterbildung wird immer beliebter. Für den Staat ist sie teuer – und der Arbeitsminister fordert strengere Kontrollen. Was soll sich ändern?

Eine Auszeit vom Job, einige Monate, in denen man sich voll auf Bildung und Weiterbildung konzentrieren kann, das klingt für viele Menschen reizvoll. Und in Österreich geht das: mit einer Bildungskarenz. Und die wird immer beliebter.

Aber beim ÖVP-Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher kommt das so gar nicht gut an: Er spricht von einer Art Missbrauch der Bildungskarenz. Davon, dass viele sie nicht so nutzen würden, wie sie eigentlich gedacht wäre. Und er fordert Änderungen.

Im Podcast spricht darüber Anika Dang, sie ist Redakteurin im Karriere-Ressort des STANDARD und Host des Finanzpodcasts "Lohnt sich das?". Sie erklärt, wie streng Bildungskarenzen in Österreich zukünftig geregelt werden könnten und ob hinter dieser Diskussion viel größere Probleme stehen. (red, 27.3.2024)