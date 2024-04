Position | Christoph Hochhäusler | « Diagonale – Festival des österreichischen Films

Christoph Hochhäusler, geboren 1972 in München. Studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin, danach an der Hochschule für Fernsehen und Film München. 2003 realisierte er sein Spielfilmdebüt Milchwald, 2005 seinen zweiten abendfüllenden Spielfilm Falscher Bekenner. Für seine Filme erhielt er unter anderem den Grimme-Preis Spezial, den Günter-Rohrbach-Filmpreis und den Kunstpreis Berlin. Er hat zahlreiche filmpublizistische Arbeiten veröffentlicht, unter anderem als Gründer und Mitherausgeber der Filmzeitschrift Revolver.