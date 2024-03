Außerdem eine Doku über das Sammeln, Speichern und Bewahren, eine Reportage über den Fachkräftemangel und die Westernkomödie "Mein Name ist Nobody"

19.40 REPORTAGE

Re: Wir wollen leben wie die anderen Marin und Maria haben sich vor zehn Jahren in einem Sommercamp in Moldawiens Hauptstadt Chişinău kennengelernt. Obwohl sie von Geburt an gehbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen sind, leben sie als Ehepaar gemeinsam in einer Wohnung und haben Kinder. Ihr selbstbestimmtes Leben ist jedoch bis heute fragil. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Vom Sammeln, Speichern und Bewahren Die Dokumentation geht der Frage nach, wie wir die Flut von Wissen, Daten und Dingen für nachfolgende Generationen bewahren können. Danach diskutiert Gert Scobel ab 21.00 zum Thema Verzicht. Bis 22.00, 3sat

20.15 WESTERNKOMÖDIE

Mein Name ist Nobody (Il mio nome è Nessuno, I/F/D 1973, Tonino Valerii) Der einstige Revolverheld Jack Beauregard (Henry Fonda) will sich in Europa zur Ruhe setzen, sein gewiefter Bewunderer Nobody (Terence Hill) wartet mit einem Deal auf. Tonino Valeriis Film ist eine liebevoll-ironische Betrachtung klassischer Western-Mythen. Die Idee lieferte Sergio Leone, der auch als Produzent fungierte und bei mehreren Szenen als Regisseur einsprang. Ennio Morricone steuerte die Musik bei. Bis 22.05, RBB

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Fachkräfte gesucht Reporterin Nicole Kampl war in ganz Österreich unterwegs, um die Ursachen und Auswirkungen des Fachkräftemangels zu erkunden. Bis 22.00, ORF 2

Kehrt in seine Heimat auf den Färöerinseln zurück: Ulrich Thomsen als Journalist in "Trom – Tödliche Klippen", Arte, 21.35 Uhr. Foto: ZDF / Arte / REinvent Studios / Thomas Wildner

21.35 MINISERIE

Trom – Tödliche Klippen (1–6/6) (DK/D 2022, Kasper Barfoed) Journalist Hannis Martinsson (Ulrich Thomsen) kehrt in seine Heimat auf den Färöerinseln zurück, wo er mit dem Tod einer Walschutzaktivistin konfrontiert wird. Die junge Frau hatte ihn kurz zuvor zu kontaktieren versucht. Trom – Tödliche Klippen ist die erste Krimiserie von den Färoern im Nordatlantik und basiert auf den Bestsellern des Autors Jógvan Isaksen. Bis 1.50, Arte

21.50 MYSTERY

Sheila (The Last of Sheila, USA 1973, Herbert Ross) Nachdem seine Frau bei einem Autounfall umgekommen ist, veranstaltet der Filmproduzent Clinton Greene (James Coburn) mit Freunden auf seiner Yacht Sheila eine Rätselrallye, um den fahrerflüchtigen Mörder zu finden. Fintenreiches Whodunit, das auch als Vorbild für Knives Out und Glass Onion diente. Bis 22.55, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Wohnen nur für Reiche? Wie ein Grundbedürfnis zum Luxus wird Wie die Bürgermeisterwahl in Salzburg zeigt, bringt das Thema Wohnen politische Mehrheiten ins Wanken. Dabei sind die Probleme lange bekannt. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Ex-Politiker Rudolf Anschober, Autorin und Schauspielerin Marie Theres Relin, Autorin Felicitas Prokopetz und Kabarettist Petutschnig Hons sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2