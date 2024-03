Deutschland

Einigung im Tarifstreit rund um Bodenpersonal der Lufthansa

Dies haben Unternehmen und Gewerkschaft am Mittwochabend verkündet. Gremien sollen die Details am Donnerstag klären. Das Bordpersonal von Lufthansa-Tochter AUA tritt indes ab Donnerstag in einen 36-stündigen Streik an