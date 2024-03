Tschechiens Premierminister Petr Fiala präsentierte am Mittwoch die Ergebnisse der Geheimdienstuntersuchung. REUTERS/Johanna Geron

Prag – Der tschechische Geheimdienst hat ein von Moskau finanziertes Propaganda-Netzwerk ausgehoben. Die Gruppe habe die in Prag ansässige Nachrichtenseite Voice of Europe genutzt, um Informationen zu verbreiten, mit denen die Europäische Union davon abgehalten werden sollte, der Ukraine im Kampf gegen die russische Armee Hilfe zu leisten, teilte Ministerpräsident Petr Fiala am Mittwoch mit.

Laut Fiala fand der tschechische Sicherheitsinformationsdienst (BIS) heraus, dass das pro-russische Netzwerk Aktivitäten unternahm, die "ernsthafte Auswirkungen auf die Sicherheit der Tschechischen Republik und der EU" haben. Die Gruppe habe auf dem Gebiet der EU "gegen die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine" agitiert, sagte Fiala vor Reportern. Die Aktivitäten der Gruppe hätten auch bis zum Europäischen Parlament gereicht, sagte Fiala, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Mehrere Länder betroffen

Die tschechische Tageszeitung "Deník N" berichtete, die Nachrichtenseite habe Erklärungen von Politikern veröffentlicht, die die EU aufforderten, ihre Hilfen für die Ukraine einzustellen. Einige europäische Politiker, die mit der Nachrichtenseite zusammenarbeiteten, seien mit russischen Geldern bezahlt worden, die in einigen Fällen auch ihren Wahlkampf für die Europawahlen im Juni abdeckten. Wie der "Spiegel" berichtete, wurde das Geld entweder bei persönlichen Treffen in Prag bar übergeben - oder per Kryptowährung transferiert.

Die Zahlungen betrafen demnach Politiker aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und Polen, schreibt das Blatt unter Berufung auf eine Quelle im tschechischen Außenministerium. Auch die Alternative für Deutschland (AfD) sei beteiligt gewesen. Nach Angaben des "Spiegel" sind auf "Voice of Europe" unter anderem Interviews mit dem AfD-Europawahl-Spitzenkandidaten Maximilian Krah sowie dem auf Listenplatz zwei stehenden AfD-Kandidaten Petr Bystron zu finden. Krah erklärte laut "Spiegel", er habe "Voice of Europe" zwei Interviews gegeben, eines davon in Prag. Geld habe er "dafür selbstverständlich keines bekommen, weder für mich, noch für die Partei".

Tschechien habe "Voice of Europe" und seine mutmaßlichen Hinterleute auf ihre Sanktionsliste gesetzt, berichtete der "Spiegel". Laut diesem Bericht sollen ein halbes Dutzend europäischer Geheimdienste an der Enttarnung des Netzwerkes mitgewirkt haben. Hinter Voice of Europe soll demnach ein prorussischer Oligarch ukrainischer Herkunft stehen, der als enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin gelte. Ein ehemaliger Produzent eines prorussischen Senders in der Ukraine soll faktisch das Geschäft von Voice of Europe geleitet haben. Die beiden sollen Voice of Europe in mehreren EU-Mitgliedstaaten "zur verdeckten finanziellen Unterstützung ausgewählter Personen unter den Kandidaten für die Wahlen zum Europäischen Parlament" genutzt haben. Ziel sei es unter anderem, "propagandistische Aktivitäten zu fördern", die sich gegen die Ukraine richteten. (APA, red, 27.3.2024)