Donnerstagfrüh. Seit Mitternacht steht bei der größten Fluglinie des Landes, der AUA, alles still. 400 Flüge wurden abgesagt, weil die Gewerkschaft wegen unerfüllter Gehaltsforderungen streikt. Der Flughafen Wien würde sich wohl gerade mit Menschen füllen, weil über die Osterfeiertage gemeinhin viele Leute verreisen. Aber er ist weitgehend leer. Nur am Terminal 1 – dort, wo andere Airlines wie Wizzair, Ryanair und Turkish Airlines ihre Check-in-Schalter haben – sind einige Gäste unterwegs. "It's like Corona here", sagt eine Air-Canada-Mitarbeiterin zu anderen.

Ein Streit um die Gehälter von rund 2.500 Flugbegleitern und tausend Piloten und Pilotinnen hat den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt des Landes weitgehend lahmgelegt. 50.000 Fluggäste müssen sich nach alternativen Reisemöglichkeiten umsehen. Die Arbeitsniederlegung, die am Mittwoch exakt um 23.59.59 Uhr begonnen hat, läuft noch bis Freitag, 29. März, zwölf Uhr.

Alle AUA-Flugzeuge stehen derzeit am Flughafen Wien still. IMAGO/Wolfgang Simlinger

Ein bis zu 18-prozentiges Gehaltsplus bietet die AUA den Flugbegleitern sowie Piloten, und maximal 28 Prozent sind es bei Co-Piloten. Zu wenig und unter falschen Bedingungen, entgegnet die Gewerkschaft. Nicht nur würde bei den Konzernschwestern in Deutschland und der Schweiz – die AUA gehört zum Lufthansa-Konzern – trotz Lohnerhöhung immer noch besser bezahlt. Auch beziehe sich das Angebot auf zwei Jahre und beinhalte ungewisse Bonuszahlungen, die nur fließen, wenn der Profit der AUA stimmt.

Charterflug nach Teneriffa

Immerhin finden sich am Donnerstagmorgen keine verlorene AUA-Fluggäste auf dem Flughafen Wien. Normalerweise sind rund 47 Prozent aller Kundinnen und Kunden, die ihn frequentieren, Gäste der AUA (Stand 2022). "Mir sind heute noch keine untergekommen", sagt ein Security-Mitarbeiter, der vor einem verwaisten Austrian-Check-in-Schalter steht. Alle Gäste wüssten Bescheid oder sind automatisch umgebucht worden. Das Einzige, was sich am AUA-Schalter am Donnerstagmorgen tut, ist ein kleiner Charterflug nach Teneriffa, der nicht abgesagt wurde. Er werde nicht von Austrian selber betrieben, erklärt der Security-Mann.

Ebenso wenig wie Fluggäste finden sich hier übrigens Streikende. Weil das während einer Arbeitsniederlegung rechtlich nicht möglich sei, gebe es am Donnerstag keine Betriebsversammlungen oder ähnliche Arbeitnehmerzusammenkünfte, heißt es von der Gewerkschaft Vida, die die AUA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter vertritt. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, entweder zu Hause zu bleiben oder sich am Flughafen in nicht von der AUA verwalteten Bereichen aufzuhalten." Man wisse nicht, wie viele sich derzeit am Flughafen aufhalten, so die Gewerkschaft. Die wenigen Mitglieder des Bodenpersonals, die DER STANDARD zu Gesicht bekommt, winken ab und verweisen an die Pressestelle.

"Keine Zukunft"

Verständlich, denn die allgemeine Stimmung ist aufgeheizt. Vida-Gewerkschaftschef Roman Hebenstreit steht auf Standpunkt, die AUA habe die Belegschaft "in die Maßnahme gezwungen". 17 Verhandlungsrunden habe es bereits gegeben, die Positionen seien verhärtet. Das AUA-Management entgegnet scharf: Sie "hätte noch niemand angerufen", kritisierte AUA-Chefin Annette Mann im ZiB 2-Interview die angebliche Gesprächsverweigerung ihres Gegenübers. Dessen Forderungen seien "absolut unrealistisch" – ginge man auf die Forderungen ein, "wird die AUA in ihrer jetzigen Form keine Zukunft haben". 60 Prozent der Strecken wären laut der AUA-Chefin wohl nicht mehr profitabel.

Manns implizite Drohung sorgt für noch mehr Empörung bei Gewerkschaften und Kritikern als ohnehin bereits herrscht – unter anderem, weil die Republik Österreich die AUA während der Corona-Krise mit 150 Millionen Euro Steuergeld geholfen hat. Im Gegensatz zu Deutschland gab es hierzulande im Gegenzug für Hilfen keine Staatsbeteiligung an der nationalen Airline. Allerdings gestand die AUA im Pandemiejahr 2020 immerhin zu, dass der Standort Wien für zehn Jahre gesichert sei – und eben dieses damalige Versprechen steht nun infrage.

Die Standortgarantie war offenbar "so weich und schwammig formuliert, dass sie in der Realität wirkungslos ist", kritisiert etwa SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. AUA-Chefin Mann jedenfalls will sich Donnerstag um elf Uhr zur aktuellen Lage äußern. Bis dahin wird auf dem Flughafen wohl bereits mehr los sein, wenn auch nicht bei der AUA. (Sarah Kirchgatterer, Joseph Gepp, 28.3.2024)