Jannik Sinner ist in Topform. IMAGO/Geoff Burke

Miami – Tennisprofi Jannik Sinner präsentiert sich in der Hartplatz-Saison weiter in absoluter Topform. Zwei Monate nach seinem Triumph bei den Australian Open ist der Südtiroler auch beim ATP-Masters in Miami ins Halbfinale gestürmt. Durch das souveräne 6:4, 6:2 im Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Machac buchte Sinner als erster Spieler sein Ticket für die Runde der besten vier.

Dort trifft der Italiener auf Vorjahressieger Daniil Medwedew. Der Weltranglistenvierte aus Russland besiegte den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:2, 7:6 (9:7) und darf weiterhin von seiner ersten Titelverteidigung auf der ATP-Tour träumen.

Sunshine Double für Alcaraz möglich

Der 22-jährige Sinner gewann nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg in Melbourne Ende Jänner auch das ATP-Turnier in Rotterdam. Beim ersten Teil des Sunshine-Doubles, dem Masters in Indian Wells, scheiterte der Weltranglistendritte im Halbfinale am späteren Sieger Carlos Alcaraz – Sinners bislang einzige Niederlage im Jahr 2024.

Alexander Zverev will Sinner und Medwedew Donnerstag (18 Uhr / Sky) ins Halbfinale folgen. Er trifft auf den Ungarn Fabian Marozsan. Auch Alcaraz, der auf den Bulgaren Grigor Dimitrow trifft, bestreitet am Donnerstag sein Viertelfinalmatch. (sid, 28.3.2024)