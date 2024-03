Die Story vom Untergehen und Auferstehen Jesu wird auf RTL nach zwei Jahren wieder als Open-Air-Trash-TV-Musical-Popkonzert-Oratorium-Laientheater inszeniert. Ob jener da oben etwas dagegen hat? Über dem Friedrichsplatz in Kassel jedenfalls regnet es. Nur Jesus bleibt trocken, das ist jedoch kein Wunder. Seine Ankunft am Bahnhof wurde vorab aufgezeichnet. Ja, er gibt eine Pressekonferenz und macht eine Blinde (Jenny Elvers) sehend.

Ben Blümel als Jesus. RTL

Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten findet auch in den Straßen von Kassel statt. Während Ben Blümel als Jesus Ciabatta-Brot und Pizza Frutti di Mare für das letzte Abendmahl besorgt, tragen Menschen, die ihre religiösen Erfahrungen schildern, ein 230 Kilo schweres Leuchtkreuz Richtung Friedrichsplatz. Nach dem Werbeblock schwärmt Mutter Maria (Nadja Benaissa von den No Angels) singend Jesus an ("Neben dir bin ich schwerelos"). Sie ahnt bereits, dass sie ihn loslassen muss, "um ihn zu behalten", ergänzt Erzähler Hannes Jaenicke.

Falcos "Out of the Dark"

Später wird Judas (Jimi Blue Ochsenknecht) mit Polizei erscheinen, nachdem er sich als lebensgieriger Rocker präsentiert hat ("Kriege nicht genug vom Leben, geht noch mehr"). Mit Jesus singt er Falcos Out of the Dark, bevor jener auf dem Friedrichsplatz vorgeführt wird, um von Pontius Pilatus (Francis Fulton-Smith) drangsaliert zu werden. Es geht also ins Finale.

Nadja Benaissa als Maria. RTL

Der Chor singt We Don’t Need Another Hero (aus dem Film Mad Max), endlich erreicht das Kreuz den Friedrichsplatz, und Jesus singt uns aus luftiger Gebäudehöhe Trost zu. Als wäre es nicht genug, legt der Erzähler noch einen drauf: "Liebe ist alles, dann wird alles gut." Wie ging es Ihnen? Wir haben – fassungslos staunend – eher viel gelacht. (Ljubiša Tošić, 28.3.2024)