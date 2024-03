Unter den Opfern befindet sich eine 15-Jährige. Ein Angreifer hat laut Polizei am Mittwoch an mehreren Orten in der Stadt Rockford auf Menschen eingestochen

Laut eigenen Angaben nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. AP/Stacey Wescott

Washington – Bei einem Messerangriff in den USA sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein 15-jähriges Mädchen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Angreifer am Mittwochnachmittag an mehreren Orten in der Stadt Rockford im US-Bundesstaat Illinois auf seine Opfer eingestochen. Neben der 15-Jährigen wurden demnach eine 63-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 22 und 49 Jahren getötet.

Verdächtiger festgenommen

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 22-jährigen Verdächtigen fest. Zum möglichen Motiv des Angreifers machte sie keine Angaben. Nach Polizeiangaben wurden fünf weitere Menschen verletzt. US-Medien sprachen unter Berufung auf die Polizei später von sieben Verletzten. (APA, 28.3.2024)