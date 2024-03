Das ÖFB-Heimtrikot für die EM 2024. ÖFB

Wien – Österreichs Fußballbund hat am Donnerstag die Trikots für die kommende Fußball-Europameisterschaft vorgestellt. Das zum EM-Auftakt gegen Frankreich zum Einsatz kommende Heimtrikot ist in Rot gehalten und von dunkelroten Linien durchzogen, die der ÖFB in einer Aussendung folgendermaßen erklärt: "Das Heimtrikot ist von der filigranen Schönheit der österreichischen Jugendstilarchitektur inspiriert. Kunstvoll gestaltete Grafiken werden dabei mit stolzen Details kombiniert, um die Kreativität und Innovation des Landes zu würdigen."

Das ÖFB-Auswärtstrikot. ÖFB

Wer im Kontext von ÖFB-Trikots das Wort "Jugendstil" hört, der hat nicht mehr weit zum Jahr 2019 und dem Aufruhr um die türkis-schwarzen Auswärtstrikots. Und ja: Auch diesmal ist die Farbe Türkis wieder auf der Auswärtswäsch' vertreten, nun aber wesentlich weniger prominent. Das Trikot ist klassisch weiß, die Akzente sind grau und türkis. "Diese sind eine Anspielung auf die grafische Neuinterpretation des Adlers und seiner Flügel und repräsentieren die Affinität der Nation zu Natur und Abenteuer", lässt der ÖFB wissen. Die von Puma produzierten Trikots unterscheiden sich auch am Kragen: Auswärts gibt es einen schwarzen V-Ausschnitt, zu Hause den klassischen weißen Rundausschnitt.

Das Heimtrikot im Detail. ÖFB

Getragen wird das Heimtrikot zum ersten Mal am 5. April beim Frauen-Länderspiel gegen Deutschland. Die Kleidungsstücke sind laut Puma Teil eines Recyclingprozesses, der vier Schritte umfasst. Auf die Sammlung und Sortierung von Textilabfällen folgt die Zerkleinerung und Vermengung der Materialien. Die anschließende Gewinnung hochwertiger Fasern durch das Auflösen und Polymisieren der Textilien sowie das Schmelzen, Spinnen und Zusammennähen der einzelnen Fasern sind die übrigen Schritte. (red, APA, 28.3.2024)