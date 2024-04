STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner über seine Kindheit in Israel, seine künstlerische Arbeit und das wohltuende Gefühl, in der New Yorker Kunstszene ein Niemand zu sein

"Drehungen in der Kunst haben mich immer schon fasziniert": Als Bildhauer ist Oscar Bronner zur künstlerischen Arbeit zurückgekehrt. Er gibt in diesem Gespräch Facetten preis, die am Lebenswerk des STANDARD-Herausgebers vielen so nicht bekannt sein dürften. Er erzählt über seine Kindheit in Israel und Wien, frühe Verdrängungen, Begegnungen mit Kurt Moldovan und Fritz Wotruba, das wohltuende Gefühl, in der New Yorker Kunstszene ein Niemand zu sein und was es ihm zuletzt leichter machte, sich aus dem Mediengeschäft zurückzuziehen. (7.4.2024)