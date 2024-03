Angebliche Dummys des iPhone 16 Pro (links) und des iPhone 16 (rechts). Weibo

Es sind zwar noch Monate bis zur Vorstellungen des kommenden iPhone 16 sowie des iPhone 16 Pro im September, aber schon jetzt brodelt die Gerüchteküche um die Spezifikationen des meistverkauften Apple-Produkts. Nun sind Bilder aufgetaucht, die erste Hinweise auf das Gehäuse geben. Demnach dürfte Apple an der Einführung des Action-Buttons auch für die iPhone arbeiten. Dieser war bislang nur den Pro-Varianten vorbehalten.

Wie "Appleinsider" berichtet zeigen geleakte Fotos erstmals das Gehäuse der neuen iPhones. Dabei dürfte es sich allem Anschein nach um Dummys aus dem 3D-Drucker handeln. Eine Quelle der Fotos wird nicht angegeben. Aber schon die Form des Gehäuses lässt Rückschlüsse auf die Features zu. Neben dem frei konfigurierbaren Action-Button dürfte die neue Generation über den sogenannten Capture-Button auf der gegenüberliegenden Seite verfügen.

Fotosteuerung mit Capture-Button

Dieser Knopf soll gerüchteweise berührungs- und druckempfindlich sein, was darauf hindeutet, dass der Capture-Button mehr kann, als nur eine Fotoaufnahme auszulösen. Vielmehr soll es angeblich möglich sein, die Kamera zu fokussieren oder den Zoom zu steuern. Der Button ist kapazitiv. Wischt man nach links oder rechts, wird gezoomt. Mit einem leichten Druck wird die Linse fokussiert, mit einem festeren Druck beginnt die Aufnahme. Damit wäre der Capture-Button dem Auslöser gängiger Digitalkameras nicht unähnlich. Dem aktuellsten Leak zufolge dürfte der Capture-Button nicht nur, wie anfangs angenommen, in den Pro-Varianten verbaut sein. Aber wie immer bei derartigen Leaks gilt: Sie sind mit Vorsicht zu genießen.

Außerdem legen die Bilder des neuen Gehäuses nahe, dass das iPhone 16 sowie das iPhone 16 Pro einige Millimeter größer sein werden als die Vorgängermodelle. Tatsächlich dürfte das Display der Pro-Variante auf 6,3 Zoll, jenes des Pro Max auf 6,9 Zoll anwachsen. Außerdem wird erwartet, dass die Displays deutlich energieeffizienter arbeiten als bisher. Wie "The Elec" berichtet, entwickelt Samsung für Apple ein neues OLED-Display mit der Bezeichnung M14. Angeblich soll die blaue Fluoreszenztechnologie durch blaue Phosphoreszenztechnologie ersetzt werden.

Angeblich neue Displaytechnologie

Eine weitere Änderung, die bei den Displays des iPhone 16 Einzug halten könnte, ist eine höhere Energieeffizienz. Einem Bericht von "The Elec" zufolge entwickelt Samsung Display ein neues Materialset mit der Bezeichnung M14 speziell für Apple. Die neue Technologie soll in den iPhones zum Einsatz kommen, die nächstes Jahr auf den Markt kommen. M14 wird die blaue Fluoreszenztechnologie, die jetzt verwendet wird, durch blaue Phosphoreszenztechnologie ersetzen, wodurch ein noch energieeffizienterer Bildschirm als die aktuellen LTPO-Bildschirme der Pro-Modelle geschaffen wird, so der Bericht.

Auch das Kameradesign des iPhone 16 dürfte sich ändern. Auf dem Dummy-Gehäuse sind die beiden Kameras nun vertikal angeordnet. Damit scheinen auch die Gerüchte widerlegt, wonach die nächste Generation des iPhones faltbar sein könnte. Wie "Cnet" berichtet, ist nicht davon auszugehen, dass Apple Geräte mit faltbarem Display vor dem Jahr 2025 vorstellt. Angeblich sollen die bisherigen Faltlösungen nicht die nötige Qualität haben, die Apple von den eigenen Produkten erwartet, heißt es in dem Bericht.

Dennoch muss dazugesagt werden, dass die aktuellen Quellen zwar in der Vergangenheit mit ihren Vorhersagen richtig lagen, es sich aber immer noch um unbestätigte Leaks handelt. Deshalb ist aktuell noch Vorsicht angebracht. Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) wird vom 10. bis zum 14. Juni stattfinden. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass das Unternehmen zu diesem Anlass neue Hardware vorstellt, aber üblicherweise werden die iPhone-Neuerungen erst im September präsentiert. (red, 28.3.2024)