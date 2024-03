Tennisprofi will vor den French Open noch in Monte Carlo, Madrid und Rom antreten

Dominic Thiem gibt nicht auf. AFP/WILLIAM WEST

Wien – Nach seinem Statement zu wiedergekehrten Handgelenksproblemen am Mittwoch hat Dominic Thiem am Donnerstag einen intensiven Turnierplan auf seiner Website veröffentlicht. Neben Estoril (ab Ostermontag) und München (ab 15.4.), wo er eine Wildcard erhält, möchte der Weltranglisten-90. auch bei den Masters-1000-Turnieren in Monte Carlo (7.4.), Madrid (24.4) und Rom (8.5.) dabei sein. Nach dem Auftritt im Foro Italico tritt Thiem bei den French Open in Paris an.

Zudem kündigte der 30-Jährige an, dass es auf seinem Youtube-Kanal Einblicke hinter die Kulissen geben wird. "Der Mehrleben Vlog von Dominic Thiem" wird dort beworben. "Ich bin Dominic Thiem. Und für dich bin ich der Tennisprofi. Der Sportler. Doch bin ich nur das? Oder MEHR?", heißt es dort u.a.

Das Handgelenk

Thiem hatte am Mittwoch eine Begründung für seine Absage des geplanten Challengerstarts in Neapel und wohl auch für die beiden Niederlagen davor geliefert. "Dieses komische Gefühl im Handgelenk ist wieder zurückgekommen, gepaart mit leichten Schmerzen." Er sei aber auf dem Weg der Besserung. In Estoril will es der Niederösterreicher zum Start in eine intensive, europäische Sandplatzsaison noch einmal wissen. Er ist aktuell Nummer 90 im ATP-Ranking, sein erklärtes Ziel für diese Saison ist die Rückkehr in die Top 50. (APA, 28.3.2024)