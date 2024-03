Der Antrag wurde am Donnerstag beim Landesgericht Innsbruck eingebracht. Sie enthält unter anderem Anteile an der Signa Holding – und streitet gerade mit arabischen Gläubigern

Die Familien Benko Privatstiftung ist insolvent. APA/HANS KLAUS TECHT

Erst die Person, nun eine ihrer wichtigsten Stiftungen: Nach der Privatinsolvenz von Signa-Gründer René Benko Anfang März ist nun auch die Familie Benko Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck pleite. Sie ist ein Herzstück im vormaligen Benko-Imperium und hat am Donnerstag beim Landesgericht Innsbruck einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren eingebracht, wie die Privatstiftung bekanntgab. Gemeinsam mit dem künftigen Insolvenzverwalter sei es das Ziel der Stiftungsvorstände, die weiteren Maßnahmen beziehungsweise erforderlichen Schritte umzusetzen, hieß es.

Im Stiftungsvorstand sitzen drei Personen, neben dem langjährigen Benko-Vertrauten Marcus Mühlberger findet sich hier auch Karin Fuhrmann. Sie ist Partnerin bei der TPA, die enge Geschäftskontakte mit der Signa unterhalten hat.

Haftungen und Klagen

Und was gehört der Stiftung? Sie hält viele Beteiligungen; die wichtigste davon war bis jetzt wohl ein Zehn-Prozent-Anteil an der insolventen Signa Holding. Diese Holding ist die Dachgesellschaft, unter der sich die Kerngesellschaften Signa Prime und Signa Development finden – auch sie sind pleite. Zudem hält die Stiftung fast ein Drittel der Supraholding GmbH mit Sitz in Innsbruck – die ihrerseits Anteile an der Signa Holding hält. All diese Anteile sind nun allerdings so gut wie nichts mehr wert, die Stiftung kann daher ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Dazu kommt, dass die Privatstiftung Haftungen im Zusammenhang mit anderen Benko- und Signa-Firmen eingegangen ist. Überdies steckt sie in einem Schiedsverfahren mit arabischen Gläubigern, in dem diese Hunderte Millionen Euro fordern.

Am Donnerstagmittag folgte eine Aussendung der Privatstiftung mit dem "Hintergrund" zum Insolvenzantrag. Die Stiftung habe teilweise auch Finanzierungsaufgaben übernommen, hieß es darin; der Sanierungsplan für Prime und Development schlage sich nicht in einer "substanziellen Werthaltigkeit" der Beteiligungen der Stiftung nieder. Das minimiere ihre Sanierungsaussichten. Außergerichtliche Sanierungsbemühungen seien "nicht in ausreichendem Maße erfolgreich" gewesen.

Gegründet wurde die Stiftung ursprünglich im Jahr 2001; die Stifter waren damals Benko und seine Mutter Ingeborg. Die Begünstigten dürften Familienmitglieder von Benko sein. Wie DER STANDARD berichtet hat, sind die Ausschüttungen aus der Stiftung an Benkos Mutter gegangen, die darauf die Kapitalertragssteuer von 27,5 Prozent entrichtet hat. Zumindest in den vergangenen Jahren hat sie den Großteil der Gelder an ihren Sohn weitergeschenkt. (Renate Graber, Joseph Gepp, 28.3.2024)