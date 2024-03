Sam Bankman-Fried im März 2023. REUTERS/Amanda Perobelli

New York – Für den wegen Betrugs verurteilten Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried soll am Donnerstag das Strafmaß mitgeteilt werden. Der New Yorker Richter Lewis Kaplan setzte die Verkündung laut Gerichtskalender auf 14.30 Uhr MEZ an. Der 32-jährige Gründer der Kryptowährungs-Börse FTX war im November von Geschworenen schuldig gesprochen worden.

Schöpft Kaplan die vorgesehenen Strafen bei allen Anklagepunkten aus, könnten es mehr als 100 Jahre Gefängnis werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte 40 bis 50 Jahre Haft. Bankman-Frieds Anwälte schlugen rund sechs Jahre Haft vor. Sie verweisen unter anderem darauf, dass ein großer Teil der Anleger dadurch entschädigt werden könne, dass einstige Investitionen von FTX zu Geld gemacht werde.

FTX, einer der größten Handelsplätze für Kryptogeld wie Bitcoin, war Ende 2022 spektakulär zusammengebrochen. Bankman-Fried wurde auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert. Bankman-Fried wurde von Geschworenen schuldig gesprochen, weil unter seiner Führung FTX-Kundenvermögen heimlich in einen Hedgefonds gepumpt wurden. Als diese Geschäfte schiefgingen, klaffte bei FTX ein Milliardenloch. (APA, red, 28.3.2024)