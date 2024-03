Der 33-Jährige war unter anderem mit falschen Fünfzigern unterwegs (Symbolbild). Ein Angestellter eines Nachtlokals roch den Braten. APA/LPD WIEN

Bregenz – Ein 33-jähriger Schweizer hat in Lech am Arlberg Falschgeld mit einen Nennwert von mehreren Tausend Euro in Umlauf gebracht. Er hielt sich Ende März drei Tage im Vorarlberger Nobelskiort auf und bezahlte dabei seine Rechnungen mit Bargeld. Ein aufmerksamer Angestellter eines Nachtlokals hatte bezüglich der Echtheit des Geldes aber Bedenken und informierte die Polizei. In weiterer Folge wurden 59 gefälschte 50 Euro-Noten sowie 15 falsche 100er-Noten entdeckt.

Nach Angaben der Polizei wurden die Blüten bei Betreibern diverser Lokalitäten sowie bei Unternehmen sichergestellt, mit denen der 33-Jährige in Kontakt gewesen war. Der Großteil dieser Scheine könne dem 33-Jährigen zugeordnet werden, hieß es. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. (APA, red, 28.3.2024)