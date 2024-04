Die Familie Rahmi befindet sich in der Schwebe – zwischen Angst, schmerzlichen Erinnerungen und Schuldgefühlen, überlebt zu haben. Die Geschichte einer Vertreibung

Der palästinensische Fotograf Sameh Rahmi, seine Frau Neama Rahmi und ihre kleinen Kinder konnten der Gewalt im Gazastreifen entfliehen. DER STANDARD hat über Wochen Gespräche mit der Familie geführt, der Fotograf Gabriel Ferneini hat sie in der ägyptischen Hauptstadt Kairo besucht – dem ersten Ort seit Monaten, an dem sie sich halbwegs sicher fühlen. Doch der Krieg in der Heimat verfolgt sie auch dort.

(Text: Flora Mory; Produktion: Michael Matzenberger; 6.4.2024)