Klimafit ist ein Mischwald mit größerer Artenvielfalt. Imago/ Image Broker

Österreich gehört zu den waldreichsten Ländern Europas. Fast die Hälfte der Landesfläche besteht aus Wäldern. Nur die skandinavischen Länder und Slowenien haben noch mehr Waldfläche. In Österreich nimmt sie derzeit sogar zu: um sechs Hektar pro Tag, wie dem aktuellen österreichischen Waldbericht zu entnehmen ist – das sind umgerechnet neun Fußballfelder. Doch die Zahlen sind trügerisch. Denn Dürren, Waldbrände, Stürme und der Borkenkäfer machten den heimischen Wäldern zuletzt stark zu schaffen. Besonders betroffen sind Waldbestände, bei denen die Fichte dominiert. Was ist da los?

Frage: Was ist das Problem mit der Fichte?

Antwort: Fichten können mit den klimawandelbedingten höheren Temperaturen und häufigeren Trockenheitsperioden schlecht umgehen und sind daher besonders anfällig für Schädlingsbefall und Sturmschäden. Für Österreich ist das ein großes Problem. Denn jahrhundertelang wurden Fichten auch an Standorten angepflanzt, wo sie natürlicherweise nicht heimisch waren. Damit sie überhaupt wachsen konnten, wurden ganze Landstriche entwässert.



Das führte dazu, dass der Anteil der Fichte am nationalen Baumbestand bis vor wenigen Jahren auf fast 60 Prozent anstieg. Dieser Wert ist mittlerweile auf 46 Prozent gesunken. Geht die Klimaerwärmung ungebremst weiter, könnte der Bestand gerade in niedrigen Lagen in der zweiten Jahrhunderthälfte schwer dezimiert werden. Nicht nur Österreich ist betroffen. Eine aktuelle Studie der International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) warnt, dass die Fläche, auf der Fichten künftig noch angebaut werden können, in der EU um die Hälfte schrumpfen wird.

Frage: Wie ist es um die Buche bestellt?

Antwort: Auch die mit zehn Prozent Anteil zweithäufigste Baumart in Österreichs Wäldern, die Rotbuche, ist gegen den Klimawandel nicht immun. Sie kann sich zwar besser an veränderte Umweltbedingungen anpassen, vor allem Trockenheit setzt aber auch ihr zu. Wie ihr am besten geholfen werden kann, wird in der Forstwissenschaft kontrovers diskutiert. Junge Bäume, die unter dem geschlossenen Kronendach älterer großer Bäume schlecht wachsen, haben ein höheres Sterberisiko. Lichtet man als Unterstützung den Wald jedoch zu stark auf, können Sonneneinstrahlung und Windbewegungen bei großen älteren Bäumen den Wasserverlust erhöhen und diese besonders verwundbar machen.

Frage: Gibt es auch Baumarten, die vom Klimawandel profitieren?

Antwort: Generell tun sich Laubbäume mit den steigenden Temperaturen und der mittlerweile um zehn Tage längeren Vegetationsperiode – also jener Zeit, in der die Pflanzen gedeihen – leichter. Größte Profiteurin ist die Eiche, die mittlerweile auch in Südskandinavien und in höheren Lagen Fuß fassen konnte, wo es ihr bisher zu kalt war. Doch ihre Klimaresistenz hat einen gewissen Preis. Eichen wachsen langsam, ihr Holz ist sehr hart und schwer, was die Nutzung im Vergleich zum weichen, leichten Fichtenholz deutlich komplizierter macht.

Frage: Werden neue Arten zuwandern?

Antwort: Nutznießer der geänderten Klimabedingungen sind auch invasive Arten, die sich bei uns ausbreiten und im schlimmsten Fall heimische Bäume und Pflanzen verdrängen. Dazu gehört die Robinie, die ursprünglich aus Nordamerika stammt und aus den heimischen Wäldern derzeit noch entfernt wird. Fachleute gehen aber davon aus, dass ihr Siegeszug nicht zu stoppen ist, weil sie nicht nur gut mit Trockenheit umgehen kann, sondern anders als die Eiche auch schnellwüchsig ist. Ihr Holz ist ebenfalls hart und wird heute schon für Verkleidungen und Möbel im Außenbereich genutzt, weil es so widerstandsfähig ist.

Frage: Wie müsste ein klimafitter Wald aussehen?

Antwort: Die vereinfachte Antwort lautet: Klimafit ist ein Mischwald mit größerer Artenvielfalt. Denn ist in Monokulturen mit nur einer Baumart genau diese eine von Schädlingsbefall betroffen, stirbt meist der gesamte Wald in diesem Gebiet ab. Pflanzt man hingegen verschiedene Baumarten, kann das forstwirtschaftliche Risiko stark verringert werden. Dazu kommt, dass Wälder mit mehr Biodiversität generell besser mit Trockenheit umgehen können, da sie mehr Wasser speichern. Das hilft in Dürreperioden und senkt auch die Gefahr von Waldbränden. Der Boden in solchen Mischwäldern ist zudem nährstoffreicher und kann besser klimaschädliches CO2 speichern. (Martin Stepanek, 29.3.2024)