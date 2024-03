Das Summen und Brummen verstummt in Österreichs Wäldern. Hunderte Wildbienenarten sind hierzulande bedroht. Die Rettung wäre eine neue Heimat in den Städten

Wildbienen bestäuben auch bei Wind und Kälte und sind somit sehr wichtig für zahlreiche Wild- und Kulturpflanzen. APA/ Heinz Wiesbauer

In einem gesunden Wald ist es laut. Frösche quaken, Spechte klopfen, Vögel zwitschern. Immer seltener hört man in Österreich aber das Summen und Brummen von Insekten. Besonders kritisch ist das bei Wildbienen, also Bienen, die ohne menschliches Zutun – ohne Imker – existieren. Ihre Bedeutung für die Wirtschaft und Umwelt ist enorm. Denn anders als Honigbienen sind Wildbienen auch dann aktiv, auch wenn es schon kalt und windig ist – der Zeitraum zur Bestäubung ist somit für zahlreiche Wild- und Kulturpflanzen länger.

In Österreich gibt es rund 700 Wildbienenarten, von denen in den vergangenen fünf Jahrzehnten 37 ausgestorben sind. Laut Global 2000 sind mehr als die Hälfte der noch existierenden Wildbienenarten bedroht – durch den Verlust ihres Lebensraums, Pestizide, Überdüngung, Monokulturen und die sogenannte Varroa-Milbe.

Aber es gibt einen Lichtblick: Nach einer insektenfreundlichen Bepflanzung entdeckten Forschende 2023 gefährdete Wildbienenarten in öffentlichen Grünflächen der deutschen Stadt Hamburg. Denn in Städten gibt es weniger Pestizide und Dünger. Seither gibt es in Deutschland immer mehr städtische Wildbienen-Projekte, durch die das Summen und Brummen in den urbanen Raum geholt wird. (Isadora Wallnöfer, 29.3.2024)