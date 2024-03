Ein Bus sei von einer Brücke in eine Schlucht gestürzt, teilte das Transportministerium am Donnerstag mit

(Symbolfoto) ALEX HALADA / picturedesk.com

Johannesburg – Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 45 Menschen getötet worden. Der Bus sei von einer Brücke gestürzt, teilte am Donnerstag das Transportministerium mit. Der Bus sei rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt und dann am Grund einer Schlucht zerschellt. Der Bus war den Angaben zufolge "offenbar" vom Nachbarland Botswana nach Moria im Norden von Südafrika unterwegs. Es habe "mindestens 45 Tote und einen Schwerverletzten"gegeben. (APA, 28.3.2024)