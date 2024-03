Washington – In New York haben am Donnerstagabend (Ortszeit) mehrere Demonstranten eine von den Demokraten initiierte Spendengala für US-Präsident Joe Bidens Wahlkampf gestört. Die Veranstaltung musste wegen mehrerer Proteste im Saal der Radio City Music Hall unterbrochen werden.

Die Stimmung vor und in dem Gebäude war aufgeheizt. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEX

Auf der Bühne hatten sich Biden sowie seine Vorgänger Barack Obama und Bill Clinton zu einer Diskussion zusammengefunden, die von "The Late Show"-Moderator Stephen Colbert moderiert wurde. Doch während des Gesprächs erhoben sich immer wieder Demonstranten, um die Diskussion zu unterbrechen und auf Bidens Unterstützung Israels im Krieg im Gazastreifen anzuspielen. "Schäm dich, Joe Biden!", rief einer der Demonstranten. Obama und Clinton erklärten daraufhin, dass ein Präsident in der Lage sein müsse, Israel zu unterstützen und gleichzeitig dafür zu kämpfen, dass die Palästinenser mehr Zugang zu Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und einen zukünftigen Staat erhalten.

Vorgänger stellten sich vor Biden

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama erklärte, der Job des Präsidenten sei manchmal ein "einsamer Platz". "Eine der Realitäten der Präsidentschaft ist, dass es in der Welt viel Freude und Schönheit gibt, aber auch viel Tragik und Grausamkeit", sagte Obama. Die Menschen würden verständlicherweise oft eine gewisse Klarheit in Bezug auf die Art und Weise, wie solche Entscheidungen getroffen werden, wollen. "Aber ein Präsident hat diesen Luxus nicht", fügte er hinzu. Als ein Demonstrant Obama unterbrach, schlug der ehemalige Präsident direkt zurück: "Man kann nicht einfach nur reden und nicht zuhören ... Das ist das, was die andere Seite tut." Vor der Veranstaltung fuhr die Autokolonne der drei Politiker an Hunderten von Demonstranten vorbei, die gegen Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen demonstrierten.

Eine illustre Runde: Ex-US-Präsident Barack Obama, US-Präsident Joe Biden und Ex-US-Präsident Bill Clinton (von links). AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Die beiden Ex-Präsidenten verteidigten auf der Spendenveranstaltung auch Bidens Umgang mit der Wirtschaft, der in nationalen Umfragen derzeit wenig Unterstützung aus der amerikanischen Bevölkerung erhält. Bill Clinton sagte, Bidens Wirtschaftszahlen hätten die von Trumps Regierung deutlich übertroffen, und fügte hinzu: "Er war gut für Amerika und verdient eine weitere Amtszeit." Es gebe strukturelle Probleme, die die Menschen frustrierten, sagte Obama zum Thema Wirtschaft. Biden habe aber gegen die Unterdrückung der Gewerkschaften besonders gekämpft. "Was glauben Sie, wer wird sich tatsächlich um Sie kümmern?", fragte Obama die Zuschauer der Veranstaltung und spielte darauf an, dass er Bidens Kontrahent Donald Trump nicht für den richtigen Kandidaten für das Präsidentenamt hält. "Präsident Trump, seien wir ehrlich, hatte ein paar ziemlich gute Jahre, weil er sie von Barack Obama gestohlen hat", fügte Clinton hinzu.

25 Millionen Dollar eingesammelt

Die Wahlspendengala der Demokraten brachte nach Angaben der Veranstalter mehr als 25 Millionen Dollar (23,12 Millionen Euro) für Bidens Wiederwahlkampagne ein. Die Eintrittskarten für die Veranstaltung kosteten einem mit der Gala vertrauten Demokraten zufolge zwischen 250.000 und einer halben Million Dollar. Kleinspender konnten 25 Dollar zahlen, um bei einer separaten virtuellen Veranstaltung mit Obama, Biden und Clinton dabei zu sein. Etwa 5.000 Gäste nahmen an der Gala in der Radio City Music Hall teil. Auf der Veranstaltung traten unter anderem die Musiker Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo und Lea Michele auf. Einige Gäste ließen sich von der Starfotografin Annie Leibovitz mit den drei Präsidenten fotografieren. Die Gala wurde nicht im Fernsehen übertragen, aber die Veranstalter planen, einzelne Videoclips in den sozialen Medien zu veröffentlichen.

Die Demokraten hatten im Vorfeld die Symbolik des Treffens der drei Staatsoberhäupter betont. Obama und Clinton unterstützen Biden und seine Politik, sagte Präsidialamtssprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch. "Wir verstehen, wie wichtig es ist, dass die drei zusammenkommen." Bidens Wahlkampfteam wurde in einer Erklärung deutlicher. "Die Zahlen lügen nicht: Die heutige Veranstaltung ist eine massive Machtdemonstration und zeigt das Momentum hinter der Wiederwahl von Biden und Harris", hieß es auch unter Verweis auf Vizepräsidentin Kamala Harris. Die Wahlspendengala in New York soll nach dem Willen der Demokraten die erfolgreichste der US-Geschichte werden.

Obama weiterhin sehr beliebt

Experten verwiesen auf die Beliebtheit von Obama besonders bei jüngeren Wählern. Diese Zielgruppe könnte nicht nur wegen Bidens Alter von 81 Jahren mit dem Amtsinhaber fremdeln. Viele sind wütend und enttäuscht über seine als einseitig empfundene Unterstützung für Israel im Gazakrieg. Ungeachtet der für europäische Verhältnisse hohen Summen könnten sich die Spenden selbst am Ende als nicht entscheidend für die Wahl Anfang November erweisen. Zwar hat Biden bisher deutlich mehr Geld eingesammelt als Trump. Dies war jedoch auch der Fall bei der Abstimmung 2016, als Hillary Clinton 769,9 Millionen Dollar zusammenbrachte und damit deutlich mehr als Trump mit 433,4 Millionen. Dieser gewann jedoch die Wahl. Biden und Trump liegen Umfragen zufolge gegenwärtig faktisch gleichauf. (APA, 29.3.2024)