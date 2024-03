Sicherheitspolitik Waffenverbotszone in Wien-Favoriten und mobile Anlaufstellen

Die nach den jüngsten Bluttaten in Wien-Favoriten angekündigte Waffenverbotszone auf dem Reumannplatz tritt am Wochenende in Kraft. Gleichzeitig präsentierte die Stadt Wien gemeinsam mit der Polizei mobile Büros in Klein-Lkws, die auf dem Reumannplatz und auf dem Keplerplatz als Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen sollen