Anfang März kündigte Musk an, dass xAI "Grok" als Open Source zur Verfügung stellen möchte. REUTERS/Aude Guerrucci

Elon Musks KI-Firma xAI will eine verbesserte Version ihres ChatGPT-Rivalen "Grok" auf den Markt bringen. Wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wird die neue Version, "Grok-1.5" genannt, in den kommenden Tagen für frühe Tester und bestehende "Grok"-Nutzer auf der Social-Media-Plattform X verfügbar gemacht.

Die neue Version soll eine verbesserte Leistung bei der Programmierung und bei mathematischen Aufgaben haben, so xAI. Der Chatbot "Grok" ist in die Premium-Version des früher als Twitter bekannten Kurznachrichtendienst X integriert. Die von xAI entwickelte Künstliche Intelligenz (KI) soll Musks Worten zufolge "maximal wahrheitssuchend" sein. Anfang März kündigte Musk an, dass xAI "Grok" als Open Source zur Verfügung stellen möchte. (Reuters, 29.3.2024)