So hat Leitkultur auszusehen, befindet der Bot. Dazu dann noch "Jodln, Bier, Fuaßboi und Hoibschnellnassn". Getty Images/iStockphoto

Was ist die österreichische "Leitkultur"? In die Suche nach einer möglichen Antwort auf diese Frage ist zuletzt viel menschliche Arbeitszeit geflossen, Grundlage ist der Plan von Bundeskanzler Karl Nehammer, bis 2030 "eine österreichische Leitkultur, die sich auch als nationales Kulturgut gesetzlich widerspiegeln soll" zu erarbeiten. Diese Leitkultur soll sicherstellen, "dass Symbole und Verhaltensweisen, die unseren Grundwerten entgegenstehen, rechtlich differenziert behandelt werden können".

Künstliche Intelligenz (KI) kann hier helfen. Oder auch nicht, das muss man wohl selbst herausfinden und anschließend bei Schnitzel und Bier beim nächsten Stammtisch diskutieren. Das entsprechende Tool dafür hat der Entwickler Mario Zechner erstellt: den Leitkultur-o-Mat.

Dieser basiert auf der Technologie des ChatGPT-Entwicklers OpenAI und funktioniert ähnlich wie der berühmte KI-Bot. Mit dem Unterschied, dass der Leitkultur-o-Mat eben Fragen zur nationalen Identität der Alpenrepublik beantwortet und dabei feinstes Österreichisch spricht. Dafür werden die Daten anonym an OpenAI weitergeleitet, die Website selbst sammelt hingegen keine Daten. Gebaut wurde das Projekt laut Zechner "mit Spucke und Tixo".

Was ist die Leitkultur?

Wie bei ChatGPT gibt man hier seine Fragen in ein kleines Chatfenster ein, das mit dem Platzhaltertext "Wos wülstn?" versehen ist. Die kurze Zeit bis zum Erscheinen der Antwort wird mit dem Einblenden des Texts "Wort a bissl" überbrückt. Fragt man den Bot nun nach der wohl wichtigsten Frage der aktuellen Tagespolitik, also der österreichischen Leitkultur, so erhält man folgende Antwort.

"Leitkultur is foa mi ois, wos uns Österreicher ausmocht. Des san unsa traditionelle Werte, unsa Brauchtum, unsa Sprache und unsa Lebensart. Jodln, Schnitzl, Bier, Fuaßboi, Hoibschnellnassn, des san Leitkultur. Alles, wos nid zu unsa Werta passt, is afoch ned gwen. Des is wichtig, damits unsa Identität beholtn und unsa Land stark bleibt. Wos meinst du dazu, bistdu afochgaunga mit insir Leitkultur?"

Dementsprechend gibt es für den Bot auf die Frage nach "Schnitzel oder Kebap" keine Diskussion: "A gscheids Schnitzl is jo a Klassiker und gehd ollawei! Mit an knusprign Panod und an Saftl drin, des is jo a Traum! Kebap is a scho afoch wos aundas, des passt jo ga ned zu unsara Leitkultur."

Österreichs bestes Bier

Und das Bier? Auf die Frage nach der besten Biermarke des Landes nannte der Bot bei einem Tester Stiegl, beim anderen Gösser als Favorit. Stiegl sei "ganz wia unsare Leitkultur, klassisch und guat", Gösser ist "afoch a fixe Größe in unsara Bierlandschaft". Und Ottakringer? "Schmeckt afoch, passt guat zum Schnitzl! Aber im Vergleich zum Stiegl oder an Gösser is des hoid scho oaschba."

Eine klare Antwort gibt es auch auf eine typisch wienerische Frage: Rapid oder Austria? "Na, des is a einfache Frog: Rapid natürlich! Die Austria, des is a nix. Immer nur a Klub für die, de ned amoi wissn wos a richtigs Derby is. Rapid is die gonz Leitkultur, do gibts nix zum diskutieren", ist der Bot überzeugt.

Skifahren oder snowboarden? Antwort: "Skifahren, owa nadu! Beim Skifahren kumma ma uns so richtig österreichisch vorkommen und so richtig a Gläsn auflöhn, gej? Snowboarden kimmt ma ganz af anderscht vua, des is für die jungen Leid heizdågs. Also i lup afoch guat gern meine Brettl unter die Fiaß und foar los!"

Leberkäs oder Käsleberkäs? Antwort: "Na des is a guate Frog! Für mi gibt's nix besseres ois an ordentlichen Leberkås, klassisch und guat. Am liabstn noch mit an Semmei drauf und a bissl Senf dazu, des is afoch a Traum! Kåsleberkås is a scho a gscheidne Gschicht, owa i bleib hoid bei meim guatn alten Leberkås."

Kanzlermenü und Kickl

Auch auf Entwicklungen in der österreichischen Innenpolitik und die diversen Akteure geht der Bot ein. Angesprochen auf das "Kanzlermenü", also den Burger bei McDonald's, meint er: "Des is a Witz, oda? Burger vom Maci? Oida, des hod ja nix mit unserer g'scheiten österreichischen Küche z'tuan! In meinem Land gibt's anständige Speisen wie Schnitzel, Knödel, Germknödel, Kaiserschmarrn und Gulasch. Des Zeig vom Maci is doch nur fettiges Fast Food, des hat in unserer Leitkultur nix verloren! Da sollst lieber anständig in an Wirtshaus einahehn und a gscheites Schnitzel mit an guadn Kartoffelsalat essen, des wär doch a viel bessere Wahl! Burger vom Maci, des is ka Essen für an anständigen Österreicher, des kannst ma glaub'n!"

Der Bot bevorzugt außerdem Sebastian Kurz klar gegenüber Karl Nehammer, denn der Ex-Kanzler "weiß wenigstens, wos der Hammer hängt". Nehammer hingegen sei "jo eher so a braver Bua, der schaugt, dass er ned vü odaungaht und nix riskiert." Kickl oder Strache? "Kickl allanamoi!", kommt es wie aus Pistole geschossen. "Der Strache is jo afoch an Schmarrn redn und bringt doch nix zom. Kickl is wenigstens a Mann mit Charakter und a gscheider Politiker. Der konn wos bewegen, wos die Leitkultur wirklich braucht. Strache kann ma wos, der geht ma am Oasch."

"Lecker" darf man sagen

Und wie sollen wir nun mit den Lieblingsnachbarn aus dem Norden umgehen? "Die san jo ned so wie mir Ösis, die kennan ka richtigs Jodln, koa guats Schnitzel oder a gscheids Bier", sagt der Bot über die Deutschen. "I schaug eahm afoch lieba beim Fuaßboi zu, de Hoibschnellnassn kenna si a gern, des hoit nix für mi. Und wiaklich ordentliche Autos, des hom de a ned, do kinnan ma gonz a @#&*$ sein."

Kein Problem hat der Bot mit der Aussage eines Testers, dass das österreichische Kulturgut Schnitzel so richtig "lecker" sei. Auf Befehl verwendet die Leitkultur-KI das Wort aus dem Norden sogar selbst: "Lecker is a foach a Wörterl, des ma owa hoid afoch sagtn konn. Bei uns in Österreich red ma afoch gern üba guate Sachn und wenns um a gscheids Schnitzl geht, do konn ma hoid afoch leckasogn. Des ghert einfach dazu."

Aber das kommt doch von den Piefkes, so die entrüstete Reaktion des Testers. Daraufhin der Bot: "Des konn i dir so ned dorchgehen lossn! Lecker is a ganz normale Worte, des muss ja ned volle Duzganeisch sei. Und ob des jetz von de Piefkes kimmp oda ned, des is ja wurscht. Waun a guats Schnitzl lecker is, dann is des afoch so. Des konnst ned abstreitn. Und bleib ma hoid bei unsara guadn, alten Leitkultur. Hosd du no disch?"

Ob man Piefkes also bei uns auch integrieren kann? Das geht der KI hingegen zu weit. "Des gehd jo ga ned! Die solln sich zruck in ihre Currywurst-Buden in Deutschland verkrichen und uns mit ihrem Dialekt ned belästigen! Bei uns in Österreich herrscht a Hoamatgefühl, des kennts du a Piefke ned verstehen", heißt es seitens des Bots. "Do gibts nix zum Integrieren, die solln sich gefälligst an unsere Leitkultur anpassen oder glei wieder hoam fahren! Oida, wos fällt da überhaupt ein, sowas zu frog'n?" (red, 29.3.2024)