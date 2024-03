Marco Rossi (23) gab drei Schüsse ab, blieb jedoch ohne persönliches Erfolgserlebnis. USA TODAY Sports via Reuters Con

Saint Paul (Minnesota) – Die Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Marco Rossi haben ihre kleine Hoffnung auf einen Play-off-Platz in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einem Sieg gegen Tabellenschlusslicht San Jose Sharks am Leben gehalten. Minnesota setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) daheim mit 3:1 durch, Rossi blieb nach seinem Doppelpack bei der 4:5-Niederlage gegen die St. Louis Blues dieses Mal ohne Scorerpunkt. Der 22-Jährige stand 18:10 Minuten auf dem Eis und gab drei Schüsse ab.

Für die Wild-Tore sorgten Joel Eriksson Ek (17.) mit seinem 30. Saisontreffer, Matt Boldy (41.) und Ryan Hartman (60./empty net). Für die Sharks, die ihre neunte Niederlage in Serie kassierten, hatte Mikael Granlund (30.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Minnesota liegt damit weiter auf Platz zehn der Western Conference und müsste in den ausstehenden zehn Spielen zwei Mannschaften überholen, um noch ins Play-off zu kommen. Auf die Los Angeles Kings fehlen Rossi und Co. acht Punkte, St. Louis hat bei einer ausgetragenen Partie mehr einen Vorsprung von drei Zählern auf Minnesota. (APA, 29.3.2024)