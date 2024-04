Veranstaltungshinweis:

Am 14. April findet der World Quantum Day statt. In Wien wird zu diesem Anlass bereits am 12. April ab 14:00 Uhr ins Klimaschutzministerium (Festsaal, Radetzkystraße 2, 1030 Wien) geladen, wo Experimente und Vorträge den Rahmen des Quantum Day bilden. Offen für alle Interessierten richtet sich das Event auch speziell an Schülerinnen, Schüler und Studierende. Informationen zum Programm und der Anmeldung finden Sie hier.

Weiterlesen:

