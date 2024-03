Louisa Harland in der neuen Disney+-Serie "Renegade Nell". Disney+

Streamingtipps:

HIGH SOCIETY

Palm Royale Maxine Simmons (Kristen Wiig) sucht in der moralisch ziemlich verkommenen High Society von Palm Beach ihren Fixplatz. Wie viel ist Maxine bereit aufzugeben? Wir werden sehen. Laura Dern ist ebenso dabei wie Vater Bruce – unvergessener Bosnigl in Big Love. Apple TV+

KLIMAWANDEL

3 Body Problem Das mit Spannung erwartete Nachfolgestück der Game of Thrones-Macher David Benioff und D. B. Weiss kann die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Die Adaption des Romans des chinesischen Autors Liu Cixin ist in der Umsetzung der ­visuellen Effekte geglückt, setzt aber zu sehr auf Klischees. Netflix

UNGLAUBLICH REICH UND SCHÖN

House of Kardashian Aufstieg und Macht derer von Kardashian in der Regie von Katie Hindley und Clare Cameron mit Beschreibungen und Erklärungen von Zeitgenossinnen und Menschen mit Einblick. Für den Clan spricht Caitlyn Jenner. Sky

SUPERHELDIN

Renegade Nell Nell Jackson (Louisa Harland) wird zu Unrecht des Mordes verdächtigt und ist Geächtete im England des 18. Jahrhunderts. Dank ihrer Superkräfte muss Nell ihre Feinde nicht fürchten. Die Gesetzlose ist schneller als jede Kanonenkugel und stärker als 15 Straßenräuber. Sally Wainwright hat die Serie erfunden, sie ist Spezialistin für starke Frauenfiguren. Disney+

TV-Tipps für Samstag:

16.45 SCHMUSEN

La Boum – Die Fete (F 1980, Claude Pinoteau) Die 13-jährige Vic (Sophie Marceau) verliebt sich in den süßen Mathieu (Alexandre Sterling) und durchlebt sämtliche Hochs und Tiefs des Teenagerlebens. Stilprägend zu seiner Zeit. Eine ganze Generation lag sich bei Dreams Are My Reality buchstäblich in den Armen. Um 18.30 Uhr geht die Fete mit dem zweiten Teil weiter. Bis 20.15, ZDF neo

19.20 DOKUMENTATION

Stradivari – Mythos und Markt Die Meistergeige ist begehrtes Objekt und deshalb oft eine Fälschung. Der hohe Preis führt außerdem dazu, dass junge Spielerinnen und Spieler nur selten die Gelegenheit haben, einmal eine echte Stradivari zu spielen. Ein günstigeres, aber gleichwertiges Modell soll das ändern. Bis 20.00, 3sat

20.15 JO MEI

Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah (Ö/D 2024, Carsten Fiebeler) Eine gemeinsame Bergtour endet mit einer bösen Überraschung: Hubert und der neue Kompagnon Girwidz finden zwei Leichen – eine auf der österreichischen, eine auf der deutschen Seite. Beim Versuch, Letztere auf die andere Seite zu verschieben, um weiter Urlaub zu machen, werden sie von zwei österreichischen Grenzpolizistinnen auf frischer Tat ertappt. Dieser Plan ging schief. Neben Christian Tramitz und Michael Brandner kommen in der brandneuen Folge Doris Schretzmayer, Marlene Morreis und Alfred Dorfer zum Einsatz. Bis 22.00, Servus TV

20.15 OHHHH!

Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe (La soupe aux choux, F 1981, Jean Girault) Das Spätwerk von Louis de Funès liegt einem zwar im Bauch wie die Kohlsuppe, mit der hier die Außerirdischen angelockt werden. Ungleich mehr Vergnügen macht da jedoch um 22.20 Brust oder Keule mit dem franzö­sischen Komiker als cholerischem Gastro­kritiker. Bis 0.30, RTL 2

0.20 ROADMOVIE

25 km/h (D 2018, Markus Goller) Ein entfremdetes Brüderpaar erfüllt sich nach dem Tod des Vaters den einst gehegten Jugendtraum, mit Mofas durch Deutschland zu reisen. Witzig-melancholischer Selbsterfahrungstrip mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel und schönem Soundtrack. Bis 3.05, ORF 1