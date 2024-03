Für manche Menschen ist gemeinsames Shoppen ein schöner Zeitvertreib in der Freizeit, andere kaufen lieber online ein. REUTERS/Mark Makela

Googles KI-Bot Gemini gilt als einer der stärksten Herausforderer für OpenAIs ChatGPT, auch hier werden Fragen in ein Textfeld eingegeben und anschließend von der Software beantwortet. In einem Blogbeitrag verkündet Google nun, dass Gemini auch beim Shoppen im World Wide Web behilflich sein soll. Der Hintergedanke dabei ist, dass Menschen bei der Suche nach Produkten oft spezifische Vorstellungen haben, die sie dem Bot formulieren können.

Schon jetzt ist es in den USA – und in Österreich über die Nutzung eines VPN – möglich, sich in Gemini Bilder von Produkten inklusive dazu passender Textbeschreibungen zeigen zu lassen. Die Bilder verlinken auf die Webshops der jeweiligen Anbieter. Auf entsprechende Wünsche wurde im STANDARD-Kurztest eingegangen, auf spezifische Wünsche ("zeitlose schwarze Sneaker mit kleinem Logo") wurde ebenso reagiert wie Inspiration – und Links – zu "Geschenkideen für ein vierjähriges Mädchen" geliefert wurde.

Screenshot

Nutzt man kein VPN, so erhält man in Österreich nur Textbeschreibungen plus Links sowie eine Liste von Faktoren, die man zum Beispiel beim Kauf neuer Turnschuhe in Betracht ziehen sollte.

Die Funktion wird nun in Google Shopping eingebaut und ausgebaut. Hier können die Userinnen und User das gewünschte Aussehen des Produkts eingeben und anschließend auf "Generate Images" klicken, um entsprechende per KI generierte Bilder zu sehen. Hat man das perfekte Design gefunden und ausgewählt, so werden ähnliche Produkte gezeigt, die in diversen Shops verfügbar sind.

Virtuell anprobieren

Außerdem soll es möglich sein, das Ergebnis im Stil der Tinder-App durch Wischbewegungen zu bewerten, sodass die KI beim nächsten Mal bessere Ergebnisse liefert. In den USA können überdies bevorzugte Marken definiert werden, die somit in den Suchergebnissen angezeigt werden. Zudem wurde – ebenfalls vorerst nur in den USA – eine Funktion namens "Virtual Try-on" geschaffen, bei der neue Kleidungsstücke "virtuell anprobiert" werden können.

Shopping ist nur eine von vielen Funktionen, die Google zuletzt mit Gemini verknüpft hat. So ist es unter anderem nun auch möglich, die Navigation in Google Maps über den KI-Chatbot zu starten. (stm, 29.3.2024)