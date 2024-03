Lakeith Stanfield, Noah Segan und Daniel Craig in "Knives out - Mord ist Familiensache" am Sonntag im ORF. ORF/Leonine/Claire Folger

12.55 ANIMATIONSFILM

Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, USA 2009, Carlos ­Saldanha, Michael Thurmeier) Zusammen­halten in unsicheren Zeiten. Das ist auch ein Thema im dritten Film der Ice Age-Reihe, in dem Manni und Elli in freudiger Erwartung ihres Mammutnachwuchses sind. Den vierten Teil, Voll verschoben, in dem eine Kontinentalverschiebung für ungeahnte Abenteuer sorgt, gibt es gleich im Anschluss zu sehen. Bis 14.20, ORF_1

14.00 SATIRE

Loriots Ödipussi (D 1987, Loriot) Der gelungene Spielfilmeinstand von Loriot: Paul Winkelmann, Geschäftsführer des familieneigenen Möbelgeschäfts, lebt mit 56_Jahren noch immer bei seiner dominanten Mutter. Als er die Diplompsychologin (Evelyn Hamann) kennen- und lieben lernt, kommt Unruhe in die bislang gepflegte Abhängigkeit. Bis 15.30, ARD

20.15 MURDER-MYSTERY

Knives Out – Mord ist Familiensache (USA 2019, Rian Johnson) Weil der Tod eines berühmten Krimiautors Harlan Thrombey (Christopher Plummer) Rätsel aufgibt, soll ein berühmter Meisterdetektiv (Daniel Craig) die Auflösung bringen. Das Setting des vergnüglichen Murder-Mystery-Spiels erinnert nicht zufällig an Krimis à la Agatha Christie, auch hier sind alle verdächtig. Zum formidablen Ensemble gehören u. a. Jamie Lee Curtis, Don Johnson und Toni Colette.

Bis 22.20, ORF 1

20.15 JANE-AUSTEN-ADAPTION

Sinn und Sinnlichkeit (Sense and Sensibility, GB 1995, Ang Lee) Nach dem Tod des Vaters müssen zwei sehr unterschiedliche Schwestern (Emma Thompson und Kate Winslet) zwar auf dessen Vermögen, nicht aber auf Amouröses verzichten. Brillante Jane-Austen-Adap­tion von Ang Lee (Brokeback Mountain).

Bis 22.25, 3sat

21.50 MONTY PYTHON

Das Leben des Brian (Monty Python’s Life of Brian, GB 1979, Terry Jones) Zum Immerwiedersehen und Mitsprechen: Brian (Graham Chapman) hat das Pech, in derselben Nacht wie Jesus auf die Welt gekommen zu sein, und wird gegen seinen Willen als Messias verehrt. Monty Python im Zenit! Bis 23.30, ORF_3

22.25 HISTORIENDRAMA

Zeit der Unschuld (The Age of Innocence, USA 1993) Daniel Day-Lewis als Anwalt im New York der 1870er-Jahre, hin- und hergerissen zwischen der naiven, aber standesgemäßen May Welland (Winona Ryder) und seiner faszinierenden emanzipierten Cousine Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). In seiner meisterhaften Verfilmung des Romans von Edith Wharton seziert Martin Scorsese die Fesseln gesellschaftlicher Konventionen, die elegant-virtuosen Bilder verdanken sich Kameramann Michael Ballhaus. Bis 0.40, 3sat

22.45 DOKUMENTATION

Claudia Cardinale, die italienische Filmdiva (F 2019, Emmanuelle Nobescourt) Die spannende Lebensgeschichte des italienischen Filmstars, der lange gezwungen war, sein Privatleben vor der Öffentlichkeit zu ver­bergen. Bis 23.35, Arte

23.00 THRILLER

Léon – Der Profi (F 1994, Luc Besson) Ein ­einzelgängerischer Profikiller (Jean Reno) und eine entfremdete Zwölfjährige (Natalie Portman in ihrem Kinodebüt) nehmen es mit der New Yorker Unterwelt auf.

Bis 1.20, Servus TV

0.00 THRILLER

The Commuter (USA 2017, Jaume Collet-Serra) Versicherungsmakler Michael MacCauley (Liam Neeson) pendelt täglich mit dem Zug zur Arbeit nach New York. Bei einer Heimfahrt lockt ihn eine Unbekannte (Vera Famiga) mit 100.000 Dollar, wenn er eine bestimmte Person findet und mit einem GPS-Transponder markiert. Es entspinnt sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, vom Spanier Jaume Collet-Serra (The Shallows) spannend in atmosphärischem Setting inszeniert. Bis 1.35, ORF 1