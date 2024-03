Und wenn wir bei den Tieren sind, dann fallen uns auch die klagenden Bauern ein, die ihre Kühe bemitleiden, weil denen die Umstellung jedes Mal so schwerfällt. Nun ja, in der Tierindustrie ist das sicher nicht das größte Problem und zudem ein recht einfach zu lösendes. Etwa wenn man die Tiere weiterhin zur gleichen Zeit füttert oder melkt. Vorzeigebetriebe schaffen das durch Automatisierung, die sich nach dem Willen der Tiere richtet. Gut möglich, dass ein entnervter Bauer mit Freigängerkatzen das entwickelt hat. (Guido Gluschitsch, 31.3.2024)

In der gefühlt ewigen Diskussion über die Zeitumstellung gibt es neben den beiden lauten Lagern für die Normal- und für die Sommerzeit auch noch die eher leise Gruppe jener Menschen, denen es so passt, wie es ist. Die es im Frühjahr kaum erwarten können, dass der Tag eine Stunde früher beginnt. Die sich im Herbst freuen, wenn es wieder eine Stunde später losgeht.

Kontra: Schont die Kinder – und unsere Nerven

Wer kleine Kinder (auch größere) hat, kennt den Kampf in der Früh: Die Kinder sind kaum wach zu kriegen, dann anziehen, frühstücken, Zähne putzen, bespaßen – nein, das ist nicht lustig, und da liegen oft die Nerven blank, bei den Eltern. Die Kinder rechtzeitig vor acht Uhr in der Früh in der Schule abliefern, das ist eine echte Herausforderung. Und für niemanden gesund. Warum die Schule so früh anfangen muss, kann niemand nachvollziehbar erklären, die Schule könnte genauso gut um halb neun oder neun losgehen, da wären die Kinder (und ihre Eltern) mit Sicherheit weniger gestresst und besser aufnahmefähig. (Warum Kinder unter der Woche nicht aus dem Bett zu bringen sind, am Wochenende aber, wenn alle ausschlafen könnten, spätestens um sechs Uhr munter sind, ist auch wenig erforscht.)

Und jetzt wird wieder an der Uhr gedreht. Am Sonntag wird die Zeit beschleunigt, die Zeiger werden um eine Stunde vorgedreht. Also noch früher aufstehen. Angeblich um das Tageslicht besser ausnützen zu können. Das heißt, dass die Kinder schon um sieben Uhr echter Zeit in der Schule sein müssen. Das ist echt brutal.

Für Eltern und Kinder ist das Zurückdrehen der Uhr ein grober Einschnitt, der nicht guttut. Das bringt Müdigkeit, Schwierigkeiten mit der Konzentration und belastet zudem das heikle morgendliche Beziehungsgeflecht zwischen Eltern und Kindern massiv. Also hört bitte mit diesem Unfug auf, das ist eine Zumutung und bringt mit Sicherheit nicht so viel, wie es morgendliche Nerven kostet. (Michael Völker, 31.3.2024)