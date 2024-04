Der Nazi-Gegner Robert Crain (Marlon Brando) wird vom britischen Geheimdienst in die Rolle eines Gestapo-Mannes gezwungen. © Arcola-Colony Prod.

Der Baum (L’Arbre, AUS/F/I/D 2010, Julie Bertuccelli) Als ihr Mann an einem Herzinfarkt stirbt, versinkt Dawn (Charlotte Gainsbourg) in tiefer Trauer. Die achtjährige Simone (Morgana Davies) sieht in einem Feigenbaum die Inkarnation ihres Vaters. Julie Bertuccelli hat ein Kinderbuch Judy Pascoes als einfühlsames Filmpoem über Verlusterfahrungen verfilmt. Bis 11.00, One

Marlon Brando zum 100. Geburtstag Bernhard Wickis Antikriegsfilm Morituri hat nebst der bestechenden Schwarz-Weiß-Fotografie von Conrad L. Hall vor allem Marlon Brando als deutschen Sprengstoffexperten und Nazi-Gegner auf der Habenseite. Im Anschluss sind zwei Dokumentationen über den famosen Schauspieler, der am 3. April seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, zu sehen: Während Marlon Brando – Der Harte und der Zarte auf Filmkarriere und Privatleben fokussiert, erzählt Marlon Brando: Im Paradies, wie der Schauspieler 1966 mit dem Kauf des Südseeatolls Tetiaroa eine neue Rolle für sein Leben fand. Bis 0.40, Arte

Themenmontag MitDer Dom, das Wetter und der Jahreskreis erlebt am Ostermontag ein weiterer Film der ORF-3-Stephansdom-Reihe seine Premiere. Danach huldigen zwei Dokumentationen dem jüdischen Humor, zuerst mit Wenn der Rabbi lacht (21.05) rund um Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, dann mit der Doku Massel und Schlamassel (21.50). Zum Abschluss begibt sich Josef Hader erstmals in seinem Leben nach Israel, um für den Film Wie die Bibel heilig wurde(22.35) an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel nachzugehen.

Bis 23.35, ORF 3

Apocalypse Now – Final Cut (USA 1979/2019, Francis Ford Coppola) Captain Willard (Martin Sheen) soll den offenbar wahnsinnig gewordenen, megalomanen Colonel Kurtz (Marlon Brando) in seinem Dschungelversteck aufspüren und töten. Der Sonderauftrag zur Zeit des Vietnamkriegs wird bei Francis Ford Coppola zu einer von Joseph Conrad inspirierten Reise ins Herz der Finsternis. 2019 schuf Coppola die Final-Cut-Version seiner üppigen Phantasmagorie. Bis 2.10, ORF 2

Transit (D/F 2018, Christian Petzold) Franz Rogowski als Flüchtender, der in einem sonnendurchfluteten Marseille in die Identität eines verstorbenen Schriftstellers schlüpft und dort auf dessen Frau (Paula Beer) trifft. Christian Petzold hat für seine großartige Adaption von Anne Seghers gleichnamigem autobiografischem Roman die Handlung von 1941 in eine Parallelwelt zwischen den Zeiten verlegt. Bis 1.15, ZDF

Topkapi (USA 1964, Jules Dassin) Eine Riege charmanter Möchtegerngauner (Melina Mercouri, Maximilian Schell, Peter Ustinov) hat es auf den Topkapi-Dolch in Istanbul abgesehen. Jules Dassin verdankt sich mit Rififi nicht nur der Urklassiker aller Caper-Movies, der im Anschluss zu sehen ist, sondern auch diese fröhliche Variation. Bis 2.40, WDR

