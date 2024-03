Gelegentlich gibt es eine Rolle und eine dazugehörige Schauspielleistung, die so unfassbar intensiv und perfekt sind, dass sie aus der Masse an passablen bis guten Schauspielleistungen noch weiter hervorstechen - Bryan Cranston in Breaking Bad, Anthony Hopkins und Jodie Foster in den Hannibal-Filmen, Verena Altenberger in Die beste aller Welten oder Meryl Streep in Sophie's Choice fallen mir auf die Schnelle ein, wo Schauspiel zu einer wirklich erhabenenen und beeindruckenden Kunstform wird.

Welche Schauspielleistungen sind euch besonders in Erinnerung geblieben? Wo hat euch eine Schauspielleistung so richtig in die Geschichte gesaugt und gefesselt?